Mówi się, że koty są samotnikami. Najnowsze badania pokazują jednak, że nawet najbardziej niezależne futrzaki mogą cierpieć z powodu samotności.

Jak długo koty mogą zostać same w domu? / Shutterstock

Przez lata utarło się przekonanie, że koty to stworzenia chodzące własnymi ścieżkami. W przeciwieństwie do psów, które potrzebują ciągłej uwagi i towarzystwa człowieka, koty miałyby radzić sobie doskonale nawet przez długi czas w samotności. Najnowsze doniesienia naukowe wywracają jednak ten obraz do góry nogami.

Według badania opublikowanego w prestiżowym czasopiśmie PLOS ONE, domowe koty, które regularnie pozostają same przez dłuższy czas, zaczynają wykazywać niepokojące objawy. Aż 13-14 proc. badanych zwierząt rozwija przynajmniej jedną formę zaburzeń behawioralnych związanych z separacją. To sygnał, że mruczki są dużo bardziej społeczne, niż myśleliśmy!

Samotność kota - ciche zagrożenie

Jakie konsekwencje niesie ze sobą zbyt długie pozostawianie kota samego w domu? Właściciele powinni być szczególnie czujni na takie objawy jak:

destrukcyjne zachowania (np. drapanie mebli, przewracanie przedmiotów)

nadmierne miauczenie

nieczystość (załatwianie się poza kuwetą)

apatia i wycofanie

wzmożony lęk

Według naukowców ryzyko pojawienia się tych problemów wzrasta, kiedy kot jest zostawiany w samotności na dłużej niż sześć godzin - szczególnie jeśli dzieje się to regularnie, przez większość dni w tygodniu. Długotrwały brak kontaktu z człowiekiem lub innymi kotami może poważnie zaburzyć równowagę psychiczną zwierzęcia.

Młode, stare i wrażliwe - komu szczególnie grozi samotność?

Samotny kot może załatwiać się poza kuwetą / Shutterstock

Nie każdy kot w takim samym stopniu odczuwa skutki samotności. Najbardziej narażone są:

młode kocięta, które potrzebują częstego kontaktu i zabawy

starsze osobniki, które mogą czuć się zagubione bez opiekuna

koty chore lub o szczególnie czułym charakterze

W przypadku zdrowych, dorosłych kotów eksperci zalecają, by maksymalny czas pozostawania samemu nie przekraczał 24-48 godzin, choć lepiej nie zostawiać pupila bez opieki dłużej niż dobę. Wszystkie zwierzęta muszą mieć stały dostęp do świeżej wody, karmy i czystej kuwety, a także możliwość zabawy i aktywności.

Gdy kot tęskni - jak pomóc swojemu pupilowi?

Jak dbać o emocjonalną równowagę kota? Przede wszystkim należy zapewnić mu regularny kontakt z opiekunem lub towarzystwo innego kota. Dobrze sprawdzają się także zabawki interaktywne, drapaki, tunele i półki, które pozwolą na samodzielną aktywność podczas nieobecności domowników.

W przypadku zauważenia niepokojących objawów - takich jak apatia, destrukcyjne zachowania czy nadmierne miauczenie - warto skonsultować się z weterynarzem lub behawiorystą. Być może Twój kot potrzebuje więcej uwagi, a czasem także wsparcia farmakologicznego.