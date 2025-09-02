Wprowadzone w lipcu 2023 roku w Krakowie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu przynoszą wymierne efekty. Jak informują urzędnicy, statystyki pokazują znaczący spadek liczby interwencji policji i straży miejskiej, mimo rosnącej liczby turystów w mieście. Pojawił się pomysł, aby wydłużyć godziny zakazu sprzedaży alkoholu do godziny 8:00 rano.

Nocna prohibicja w Krakowie przynosi efekty / Shutterstock

Od 1 lipca 2023 roku na terenie całego Krakowa obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od północy do 5:30. Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych, takich jak restauracje i bary.

Celem uchwały było ograniczenie dostępności alkoholu oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego.



Znaczący spadek interwencji służb

Statystyki potwierdzają skuteczność nowych przepisów.

W lipcu 2025 roku liczba interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych w godzinach nocnych spadła o niemal 70 procent w porównaniu do lipca 2022 roku. W lipcu 2022 roku odnotowano 287 takich interwencji, rok później 170, a w lipcu 2025 już tylko 87.

Podobny trend widać w działaniach straży miejskiej. Liczba interwencji w pierwszym roku obowiązywania zakazu (lipiec 2023 - lipiec 2024) wyniosła 1174, a w kolejnym roku spadła do 776, co oznacza spadek o 33,9 procent.

Analiza półroczna wykazała, że liczba nocnych interwencji policji spadła o 56,9 procent.



Możliwe wydłużenie zakazu

Większość mieszkańców Krakowa poparła wprowadzenie ograniczeń w badaniu ankietowym zleconym przez miasto.

Tymczasem Komisja Zrównoważonej Gospodarki Nocy, kierowana przez Burmistrza Nocnego Jacka Jordana, wystąpiła z postulatem wydłużenia godzin zakazu sprzedaży alkoholu do godziny 8:00 rano.

Według statystyk, w Polsce sprzedaż poranna tzw. małpek wynosi ponad 400 tys. sztuk, co stanowi 31 proc. ich dziennej sprzedaży.

Członkowie Komisji zwracają uwagę na to, że wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach porannych mogłoby znacząco ograniczyć zjawisko porannego spożywania alkoholu przez osoby wracające z nocnych imprez

"Wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach porannych mogłoby znacząco ograniczyć zjawisko porannego spożywania alkoholu przez osoby wracające z nocnych imprez, co często prowadzi do zakłócania porządku publicznego, a także negatywnie wpływa na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców" - podkreślają członkowie Komisji.

Obecnie Kraków jest pierwszym dużym miastem w Polsce, które wprowadziło takie ograniczenia na terenie całego miasta.