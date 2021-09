33-letnia mieszkanka tajlandzkiej wsi z sukcesem przekonała urzędników do naprawy drogi. Na nagraniach wideo na TikToku pokazała jej „księżycowy” krajobraz.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Użytkowniczka Aomam Chaluayjit Wansueb opublikowała w serwisie TikTok nagrania, na których widać, jak w stroju astronautki - hełmie i skafandrze - z wysiłkiem idzie przez przypominające kratery dziury w pokrytej pyłem drodze. Trzymaną w dłoniach flagę Tajlandii zatyka w największych z nich.

Pilna informacja: nowa planeta odkryta na drodze z Ban Huai Jod do Nong No - napisała w opisie jednego z nagrań 33-latka, mieszkająca w leżącym na północnym wschodzie kraju regionie Isan. Czekamy na odpowiedzialne za to władze - dodała. Internautka napisała też, że droga w pobliżu jej osiedla na odcinku około trzech kilometrów przypomina powierzchnię Księżyca.



W rozmowie z tajlandzkim portalem Sanook podkreśliła, że nawierzchnię naprawiano już wielokrotnie, ale użyte materiały były złej jakości, dlatego po sezonie deszczowym droga wracała do poprzedniego złego stanu, co było niebezpieczne zwłaszcza dla motocyklistów.



Zawstydzenie lokalnych władz, które długo nie były w stanie dokonać napraw, nie okazało się trudne. Materiały kobiety szybko podchwycili inni internauci oraz media. Zdjęcia i nagrania dotarły do prasy i telewizji, a w czwartek doczekały się reakcji gubernatora prowincji. Somsak Jungtrakul przyznał, że je widział i polecił pilne dokonanie napraw.



To kolejny przypadek, gdy oddolne akcje internautów skutecznie zachęcają tajlandzkie władze lokalne do napraw dróg. W 2016 roku transpłciowa modelka Palmy z graniczącej z Birmą prowincji Tak opublikowała fotografie, na których bierze kąpiel w dziurze w drodze. Trasę załatano w ciągu miesiąca.