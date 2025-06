"Ci, którzy obiecują dostatnie życie w Europie, chcą tylko waszych pieniędzy" - głosi hasło zamieszczone w nagraniu opublikowanym przez premiera Donalda Tuska. Wkrótce film, który ma odwodzić nielegalnych migrantów od prób naruszania polskich granic, obejrzeć mają miliony osób w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu.

Rusza kampania wymierzona w nielegalną migrację / Adam Burakowski/East News / Shutterstock

"Ruszyła kampania wymierzona w nielegalną migrację. Ten film, w sześciu językach, zobaczą miliony ludzi w Afganistanie, Etiopii, Erytrei, Somalii, Kenii, Iraku, Pakistanie i Egipcie" - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk.

Premier podczas środowego expose w Sejmie zapowiedział zdecydowane działania w walce z nielegalną migracją. Rząd uruchomił kampanię informacyjną skierowaną do potencjalnych migrantów z krajów uznawanych za największe ryzyko, a także prowadzi regularne akcje deportacyjne.

Szef rządu poinformował, że w środę ruszyła kampania informacyjna mająca na celu zniechęcenie potencjalnych migrantów do przyjazdu do Polski. Akcja prowadzona jest w siedmiu krajach: Afganistanie, Etiopii, Erytrei, Somalii, Iraku, Pakistanie i Egipcie. Kampania ma charakter wizualny i plakatowy, a jej treści są rozpowszechniane w językach lokalnych - zarówno w internecie, jak i drogą mailową.

Kluczowym elementem przekazu jest informacja o braku możliwości złożenia w Polsce wniosku o azyl, co - zdaniem premiera - ma skutecznie zniechęcić potencjalnych migrantów do wyboru trasy przez Białoruś do Polski. Równocześnie Warszawa chce kontrować białoruską i rosyjską propagandę.

"Rząd walczy w ten sposób z instrumentalnym wykorzystywaniem migrantów przez wschodnie reżimy. To kolejny już krok - po rozwiązaniach takich jak strefa buforowa, wzmocnienie zapory, Tarcza Wschód czy wprowadzenie czasowego ograniczenia prawa do azylu - we wzmacnianiu obrony polskich granic" - napisano na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Regularne deportacje i zmiany w prawie

Donald Tusk podkreślił, że Polska prowadzi systematyczne akcje deportacyjne "prawie codziennie". Premier zadeklarował pełną determinację w wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod, w tym zmian w prawie międzynarodowym, aby ograniczyć ryzyko nielegalnej migracji do minimum.

Szef rządu zapowiedział również działania na rzecz ograniczenia ruchu bezwizowego z państw, które - jak w przypadku Gruzji - nie przestrzegają standardów demokratycznych, a migracja z tych krajów stanowi zagrożenie dla porządku publicznego w Polsce i Europie.

Premier poinformował, że w ostatnim czasie nastąpił spadek wydawania wiz o charakterze lokalnym o 25 proc. oraz zezwoleń na pracę o 17 proc. Rząd podkreśla, że to efekt zaostrzenia polityki migracyjnej i wdrażania nowych rozwiązań mających na celu ochronę granic.