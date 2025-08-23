Prezydent Rosji Władimir Putin podczas wizyty w rosyjskim ośrodku nuklearnym odniósł się do ostatniego szczytu z prezydentem Donaldem Trumpem na Alasce. Rosyjski przywódca wyraził ostrożny optymizm co do przyszłości stosunków z Waszyngtonem, podkreślając możliwość zacieśnienia współpracy, zwłaszcza w regionie Arktyki i Alaski.

Putin: w relacjach z USA widać „światełko w tunelu” / ANNABELLE GORDON / PAP/EPA

Władimir Putin nie krył zadowolenia po niedawnym spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, które odbyło się w Anchorage na Alasce. Jak podkreślił rosyjski prezydent, rozmowy były "bardzo dobre, znaczące i szczere", a ich przebieg daje nadzieję na poprawę stosunków pomiędzy dwoma światowymi mocarstwami.

Putin przyznał, że po objęciu urzędu przez Trumpa pojawiło się "światełko w tunelu" w kontekście relacji rosyjsko-amerykańskich. Jego zdaniem, to właśnie przywódcze cechy amerykańskiego prezydenta mogą stanowić gwarancję odbudowy wzajemnego zaufania i powrotu do konstruktywnego dialogu.

Szczyt na Alasce - przełom czy jednorazowy gest?

Spotkanie na Alasce było szeroko komentowane przez światowe media. To właśnie tam, z dala od politycznych centrów obu państw, przywódcy mieli okazję do szczerej wymiany poglądów na temat najbardziej newralgicznych kwestii międzynarodowych. Putin podkreślił, że kolejne kroki w procesie normalizacji stosunków zależą teraz od strony amerykańskiej, jednak wyraził przekonanie, że obecne kierownictwo USA jest gotowe do podjęcia wyzwań.

Jednym z kluczowych tematów rozmów była możliwość współpracy gospodarczej w regionie Arktyki i Alaski. Putin zaznaczył, że Rosja prowadzi już rozmowy z amerykańskimi partnerami na temat wspólnych projektów w tych obszarach. Szczególną uwagę zwrócił na ogromne złoża mineralne, które mogą stać się przedmiotem wspólnych inwestycji.

Rosyjski prezydent wymienił firmę Novatek, która już dziś działa w regionie, zajmując się produkcją skroplonego gazu ziemnego. Według Putina, rosyjskie technologie wykorzystywane w Arktyce są unikalne na skalę światową, co budzi zainteresowanie także po stronie amerykańskiej.

Technologiczna przewaga Rosji - magnes dla USA?

Putin nie krył dumy z osiągnięć rosyjskiego przemysłu energetycznego. Podkreślił, że technologie stosowane przez rosyjskie firmy w trudnych warunkach arktycznych są obecnie niedostępne dla innych państw. To właśnie ten aspekt ma przyciągać uwagę amerykańskich partnerów, którzy poszukują nowych możliwości rozwoju w regionie bogatym w surowce naturalne.

Choć rosyjski przywódca nie ujawnił szczegółów dotyczących planowanej współpracy, jego wypowiedzi wskazują na gotowość do otwarcia nowego rozdziału w stosunkach z USA. W obliczu globalnych wyzwań, takich jak bezpieczeństwo energetyczne czy zmiany klimatyczne, współpraca na strategicznych obszarach może okazać się kluczowa dla obu stron.