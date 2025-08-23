Ghislaine Maxwell, odsiadująca wyrok za udział w procederze Jeffreya Epsteina, stanowczo zaprzeczyła, jakoby była świadkiem niestosownych zachowań seksualnych ze strony Donalda Trumpa. Tak wynika z ujawnionych transkryptów przesłuchań, które opublikowała amerykańska administracja.
- Opublikowano transkrypty wywiadów z Ghislaine Maxwell dotyczące jej kontaktów z Trumpem, Clintonem i księciem Andrzejem.
- Maxwell chwaliła Trumpa, zaprzeczyła niestosownym sytuacjom z jego udziałem.
- Publikacja transkryptów ma przeciwdziałać teoriom spiskowym wokół sprawy Epsteina.
- Trump wyśmiał naciski na ujawnienie dokumentów, nazywając sprawę "mistyfikacją".
- Maxwell odsiaduje 20 lat więzienia za współudział w przestępstwach Epsteina; stara się o unieważnienie wyroku.
W piątek amerykańska administracja opublikowała transkrypty wywiadów z Ghislaine Maxwell, przeprowadzonych w lipcu przez zastępcę prokuratora generalnego Todda Blanche'a. Maxwell, była partnerka i współpracowniczka Jeffreya Epsteina, została zapytana o kontakty z Donaldem Trumpem, Billem Clintonem oraz księciem Andrzejem.
Transkrypty pokazują jak Maxwell obsypuje Trumpa pochwałami i zapewnia, że nie widziała go w żadnym niestosownym otoczeniu. Prezydent nigdy nie zachowywał się niestosownie wobec nikogo. W czasach, gdy z nim przebywałam, był dżentelmenem pod każdym względem - dodała.
Maxwell zaprzeczyła, by widziała byłego prezydenta Billa Clintona otrzymującego masaż. Z zachwytem wypowiadała się o brytyjskim księciu Andrzeju i odrzuciła twierdzenia Virginii Giuffre, jakoby została mu "dostarczona" jako ofiara handlu ludźmi.
Według Associated Press, upublicznienie transkryptów to część działań administracji mających na celu ograniczenie szkód politycznych, wynikających z niespełnionych teorii spiskowych i wcześniejszej odmowy ujawnienia dokumentów w sprawie Epsteina. Trump wyśmiał tych, którzy naciskali na tę kwestię, twierdząc, że dali się nabrać na "mistyfikację Jeffreya Epsteina".
"Administracja potknęła się wcześniej, gdy wpływowym osobom skrajnie prawicowym przekazano segregatory z etykietą Akta Epsteina, które w dużej mierze zawierały już publicznie dostępne dokumenty, a prokurator generalna Pam Bondi wzbudziła nadzieję na wiele nowych dowodów, które nigdy się nie zmaterializowały" — zauważyła AP. Kontrowersje wzbudziło ogłoszenie, że śmierć Epsteina w więzieniu była samobójstwem.
Pod koniec lipca Ghislaine Maxwell zwróciła się do Sądu Najwyższego USA o unieważnienie swojego wyroku. Jej prawnicy argumentują, że ugoda zawarta przez Jeffreya Epsteina z prokuraturą w 2007 roku powinna zapewnić jej ochronę przed oskarżeniem.
Ghislaine Maxwell została skazana w 2022 roku na 20 lat więzienia za współudział w przestępstwach seksualnych Jeffreya Epsteina. Sąd uznał ją winną m.in. handlu nieletnimi oraz nakłaniania nastolatek do podróży w celu udziału w nielegalnych aktach seksualnych. Maxwell nie przyznała się do winy.
Prokuratura podkreślała, że wraz z Epsteinem przez lata zwabiała i wykorzystywała młode dziewczęta, głównie z rodzin w trudnej sytuacji. Przestępstwa miały miejsce w latach 1994-2004 w Nowym Jorku, na Florydzie, w Nowym Meksyku i na Wyspach Dziewiczych USA. Podczas procesu cztery kobiety zeznały, że Maxwell ułatwiała Epsteinowi przestępstwa, a czasem sama w nich uczestniczyła. Obrońcy Maxwell przekonywali, że stała się "kozłem ofiarnym" za czyny Epsteina i kwestionowali wiarygodność zeznań ofiar.