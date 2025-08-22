Prezydent Donald Trump pokazał dziennikarzom zdjęcie, jakie przesłał mu w prezencie Władimir Putin. To wspólna fotografia zrobiona tydzień temu na Alasce.
Donald Trump pokazał w piątek w Gabinecie Owalnym swoje zdjęcie z Władimirem Putinem zrobione przed tygodniem na Alasce. Nie wykluczył, że Putin przybędzie na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które odbędą się m.in. w USA w przyszłym roku. Jednak - jak dodał - będzie to zależało od tego, co wydarzy się wokół wojny w Ukrainie.
On bardzo mnie szanuje i nasz kraj, ale innych nie aż tak bardzo - powiedział Trump.