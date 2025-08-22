Trump "daje Putinowi kilka tygodni"

Zaznaczył, że daje Putinowi jeszcze "kilka tygodni". Według niego niebawem okaże się, w którą stronę będzie zmierzać kwestia dotycząca wojny w Ukrainie. Trump zapowiedział, że wtedy podejmie "bardzo ważną decyzję" w sprawie Rosji. Dodał, że mogą to być albo sankcje, albo nic.

Pytany o to, co sądzi na temat rosyjskiego ataku na amerykańskie przedsiębiorstwo Flex w Mukaczewie w Ukrainie, odpowiedział, że "nie podoba mu się to".

Nie podoba mi się wszystko, co się dzieje na tej wojnie - dodał.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja celowo zaatakowała w czwartek amerykańską firmę na Zakarpaciu. Zaznaczył, że uderzenie nastąpiło w chwili, gdy świat oczekuje od Moskwy odpowiedzi w sprawie negocjacji o zakończeniu wojny.