W nocy po zakończeniu lotu bojowego w Ukrainie doszło do katastrofy samolotu MiG-29. Zginął jego 46-letni pilot.

O katastrofie samolotu MiG-29 poinformowała ukraińska armia / Shutterstock

O katastrofie poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy.

"W nocy z 22 na 23 sierpnia 2025 r., po wykonanym zadaniu bojowym, przy podejściu do lądowania zginął pilot myśliwca MiG-29 Serhij Wiktorowycz Bondar, urodzony w 1979 r." - przekazano na Telegramie.

W komunikacie nie ujawniono, gdzie doszło do zdarzenia. Przyczyny wypadku bada specjalna komisja.

Telegram

W czerwcu rozbił się F-16

29 czerwca, podczas odpierania rosyjskiego ataku został uszkodzony i rozbił się myśliwiec F-16, a pilot maszyny zginął. 23 lipca ukraińskie władze poinformowały o stracie myśliwca Mirage 2000. Jego pilot zgłosił awarię, a następnie katapultował się. Został odnaleziony w stabilnym stanie, a na ziemi nie odnotowano ofiar.





