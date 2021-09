W niedzielę 64,1 proc. Szwajcarów opowiedziało się w referendum za umożliwieniem zawierania małżeństw cywilnych parom tej samej płci. Homoseksualne małżeństwa będą miały prawo adoptowania dzieci, a cudzoziemscy małżonkowie Szwajcarów łatwiejszą drogę do uzyskania obywatelstwa.

W Szwajcarii pary jednopłciowe od 2007 roku mogły zawierać związki cywilne.

Propozycja umożliwienia parom homoseksualnym zawierania związków małżeńskich łączących się z tymi samymi prawami i obowiązkami jak w wypadku par heteroseksualnych uzyskała większość głosów we wszystkich szwajcarskich kantonach.



Jesteśmy bardzo szczęśliwi - przekazała agencji Reutera Antonia Hauswirth z narodowego komitetu kampanii "Małżeństwo dla wszystkich".



Rozczarowania nie kryła Monika Ruegger, posłanka z prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej i członkini komitetu "Nie dla małżeństw dla wszystkich", która opisała wyniki referendum jako "czarny dzień dla dobra dzieci".



Głosowałam przeciwko, ponieważ dzieci powinny mieć tatę i mamę - powiedziała agencji AP jedna z kobiet biorących udział w referendum w Genewie.



Myślę, że dla dzieci ważne jest, by były kochane i szanowane, a są dzieci wychowywane przez pary heteroseksualne, które nie są ani kochane, ani szanowane - cytuje Associated Press głos innego wyborcy, który zdecydował się poprzeć propozycję.



Większość Szwajcarów (64,8 proc.) odrzuciła drugi poddany w niedzielę pod referendum projekt zmiany prawa zakładający zwiększenie opodatkowania zysków z kapitału.