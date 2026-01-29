Luis "Lucho" Herrera, legenda kolarstwa w Kolumbii, w cieniu podejrzeń o zbrodnię. Tamtejsza prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zlecenia zabójstwa czterech rolników w 2002 roku.

Luis "Lucho" Herrera / Leonardo Munoz / PAP/EPA

Kolumbijska prokuratura wszczęła śledztwo przeciwko Luisowi "Lucho" Herrerze, legendzie kolarstwa, podejrzanemu o zlecenie zabójstwa czterech rolników w 2002 roku.

64-letni kolarz sam zgłosił się na policję w czerwcu ubiegłego roku i zaprzecza udziałowi w zbrodni.

Herrera to zwycięzca Vuelta a Espana z 1987 roku i pierwszy Kolumbijczyk, który wygrał etap Tour de France.

64-letni Herrera został oskarżony przez dwóch byłych członków sił paramilitarnych o to, że zapłacił im za śmierć sąsiadów, którzy odmówili mu sprzedaży ziemi w okolicach miejscowości Fusagasuga w środkowej Kolumbii.

Rafael Herrera, brat byłego kolarza, został również wymieniony w oskarżeniach wysuniętych przez byłych członków skrajnie prawicowych oddziałów szkolonych do walki z komunistyczną partyzantką w Kolumbii.

Istotne dowody

Prokuratura poinformowała, że podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa po znalezieniu "istotnych dowodów" wskazujących na to, że bracia Herrera kontaktowali się z członkami grupy paramilitarnej w celu "pojmania" rolników.

Luis i Rafael Herrera zostali wezwani na rozprawę 6 lutego, aby odpowiedzieć na zarzuty "wymuszonego zaginięcia", za co grozi kara pozbawienia wolności od 26 do 45 lat.

Prokuratura przekazała również, że ciała dwóch ofiar zostały odnalezione w 2008 roku i zwrócone rodzinom w grudniu ubiegłego roku. Ciał dwóch pozostałych jeszcze nie odnaleziono.

Kolarz mówi o ustawce

Według byłych członków grupy paramilitarnej, skazanych już za te czyny, ciała zostały pochowane na ziemi należącej do byłego mistrza. Nazywany "Małym Ogrodnikiem z Fusagasugi" i uważany za jednego z najlepszych "górali" Ameryki Łacińskiej w historii, Luis Herrera utrzymuje, że jest to ustawka mająca na celu zszarganie jego dobrego imienia.

W 1984 roku Herrera został pierwszym kolumbijskim kolarzem, który wygrał etap Tour de France, a w sumie odniósł w tym wyścigu trzy zwycięstwa etapowe.