Schody Hiszpańskie to kultowe miejsce w Rzymie. Swoją nazwę zawdzięczają słynnemu Piazza di Spagna (Plac Hiszpański), który znajduje się u ich podnóża. To miejsce, którego - będąc we włoskiej stolicy - nie można pominąć.

Sceny, do których doszło ok. 4:30 we wtorek, wydają się nierealne. Jak się okazało, na część słynnych schodów wjechał 81-letni mężczyzna.

Na razie do końca nie wiadomo, jak doszło do tego nietypowego zdarzenia. Portal finestresullarte.info podaje, że auto przejechało przez kilka schodków.

Na miejscu bardzo szybko pojawili się strażacy, którzy musieli działać w taki sposób, aby podczas usuwania pojazdu nie uszkodzić zabytku.

Władze utworzyły strefę bezpieczeństwa wokół schodów, blokując dostęp pieszym podczas operacji.

Policjanci przesłuchali kierowcę. Nie wymagał pomocy medycznej. Badanie wykazało, że w chwili zdarzenia był trzeźwy.

Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić dlaczego wjechał na schody - czy był to błąd manewrowania, problemy zdrowotne czy awaria pojazdu.

Cała operacja usunięcia pojazdu trwała kilka godzin.

Maserati na Schodach Hiszpańskich

To nie pierwszy tego typu incydent. W maju 2022 r. inny kierowca wylądował na tych samych schodach autem marki Maserati, widocznie uszkadzając niektóre stopnie. Mężczyzna odjechał przed przybyciem policji.

Śledztwo pozwoliło na jego zidentyfikowanie i zatrzymanie.