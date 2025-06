Atak Izraelu na Iran

Władze w Jerozolimie rozpoczęły 13 czerwca ranem zmasowane ataki na Iran, twierdząc, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył tego dnia, że Teheran ma wystarczającą ilość wzbogaconego uranu, by zbudować dziewięć bomb atomowych.

Iran nazwał atak "deklaracją wojny" i odpowiedział nalotami z użyciem rakiet balistycznych na Izrael, w których zginęły 24 osoby. Władze w Teheranie powiadomiły o śmierci co najmniej 224 osób.

Obie strony zapowiadają kolejne uderzenia. Światowi przywódcy wzywają do deeskalacji i powrotu Iranu do negocjacji w kwestii programu jądrowego tego państwa.

Trump: Iran powinien całkowicie zrezygnować z broni nuklearnej

W nocy czasu polskiego prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że chce "autentycznego zakończenia" problemu związanego z irańskim programem nuklearnym, a Iran powinien "całkowicie zrezygnować" z broni jądrowej - wynika z postów dziennikarza CBS News w mediach społecznościowych.

Prezydent USA wyraził przekonanie, że Izrael nie osłabi swych ataków na Iran. Przekonacie się w najbliższych dwóch dniach - powiedział.

Pytany o ewentualność skierowania wysłannika USA ds. Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa lub wiceprezydenta J.D. Vance’a na rozmowy do Iranu, odparł: "Możliwe, że to zrobię". Dodał jednak, że "to zależy od tego, co się stanie, jak wrócę".

Trump powiedział też, że nie widzi żadnych oznak, by Korea Północna lub Rosja zaangażowały się mocniej w pomoc Iranowi.

Pytany o pomoc Amerykanom w opuszczeniu Bliskiego Wschodu, odparł: "Pracujemy nad tym".