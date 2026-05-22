"Cała polska delegacja Globalnej Flotylli Sumud, która opuściła w czwartek Izrael, jest już bezpieczna, a ich stan jest dobry" - zapewnił dzisiaj rzecznik polskiej selekcji tej organizacji Rafał Piotrowski. 18 maja izraelskie władze przechwyciły łodzie humanitarne płynące do Strefy Gazy, na których byli polscy obywatele.
- Polscy obywatele płynący Flotyllą Sumud - którzy zostali zatrzymani przez izraelskie władze - są bezpieczni.
- Astrofizyczka Agata Wisłocka oraz aktywista i publicysta Łukasz Kozak są w dobrym stanie.
- Student z Wrocławia Kareem Awad trafił do szpitala w Stambule, ale ma się dobrze.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela poinformowało w czwartek, że Izrael deportuje wszystkich zatrzymanych aktywistów z Globalnej Flotylli Sumud. Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór przekazał, że polscy obywatele z flotylli jeszcze tego samego dnia opuszczą Izrael i trafią do Stambułu w Turcji.
Dzisiaj w Radiu TOK FM rzecznik polskiej selekcji Globalnej Flotylli Sumud Rafał Piotrowski przekazał, że cała polska delegacja jest już bezpieczna i mają się dobrze. Jeśli chodzi o Agatę Wisłocką i Łukasza Kozaka, wiemy, że są w stanie dobrym, a jeśli chodzi o Kareema Awada to wiemy, że trafił on do szpitala w Stambule (...), ale jego stan jest stabilny - powiedział.
Piotrowski zapytany był też o ocenę "szybkiej" i "konsekwentnej" reakcji polskiego resortu dyplomacji, związanej z zachowaniem ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamara Ben Gwira. Ben Gwir opublikował prowokacyjne nagranie, na którym drwi z zatrzymanych, klęczących i skutych kajdankami aktywistów flotylli.
Rzecznik organizacji odparł, że "polemizowałby z tą szybką reakcją", ponieważ - jak zaznaczył - od porwania pierwszej osoby z obywatelstwem polskim do wydania pierwszego stanowiska MSZ minęły prawie dwie doby, a w nim "była mowa jedynie o przyglądaniu się z zaniepokojeniem". Dopiero gdy wyszedł filmik Ben Gwira, nastąpiła ostrzejsza reakcja państw - dodał Piotrowski.
Rzecznik polskiego MSZ powiadomił w czwartek, że szef MSZ Radosław Sikorski zwróci się do MSWiA o zakaz wjazdu do Polski dla ministra Ben Gwira. Jeszcze tego samego dnia szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował o wyznaczeniu dla izraelskiego ministra 5-letniego zakazu wjazdu na terytorium RP.
Flotylla Global Sumud, organizowana przez koalicję ruchów propalestyńskich, po raz pierwszy wyruszyła z portów śródziemnomorskich we wrześniu 2025 roku. W ostatnich dniach do Strefy Gazy zorganizowano kolejny konwój. Marynarka Izraela przechwyciła część statków wchodzących w jego skład.
USA i Izrael twierdzą, że flotylla jest organizowana przez Generalny Sekretariat Ludowej Konferencji Palestyńczyków za Granicą (PCPA), którą administracja prezydenta USA Donalda Trumpa objęła sankcjami w styczniu 2026 r. jako podmiot działający w imieniu Hamasu. Organizatorzy flotylli określają swoją misję jako humanitarną i pokojową.
W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny wywołany trwającą ponad dwa lata wojną Izraela z Hamasem. Większość tego palestyńskiego terytorium jest zrujnowana, a organizacje międzynarodowe informują o wciąż niewystarczającym napływie pomocy. Izrael od wielu lat utrzymuje blokadę morską Strefy Gazy, której legalność jest przedmiotem sporu. Aktywiści z Globalnej Flotylli Sumud uznają ją za nielegalną i deklarują, że chcą ją symbolicznie przełamać.