"Cała polska delegacja Globalnej Flotylli Sumud, która opuściła w czwartek Izrael, jest już bezpieczna, a ich stan jest dobry" - zapewnił dzisiaj rzecznik polskiej selekcji tej organizacji Rafał Piotrowski. 18 maja izraelskie władze przechwyciły łodzie humanitarne płynące do Strefy Gazy, na których byli polscy obywatele.

Izraelski okręt wojenny (z prawej) kieruje się w stronę portu Aszdod, około 40 km na południe od Tel Awiwu po tym, jak izraelskie siły zbrojne przechwyciły flotyllę Global Sumud płynącą do Strefy Gazy, zdj. z 20 maja 2026 roku / NIR KAFRI/AFP/East News / East News

Polscy obywatele płynący Flotyllą Sumud - którzy zostali zatrzymani przez izraelskie władze - są bezpieczni.

Astrofizyczka Agata Wisłocka oraz aktywista i publicysta Łukasz Kozak są w dobrym stanie.

Student z Wrocławia Kareem Awad trafił do szpitala w Stambule, ale ma się dobrze.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela poinformowało w czwartek, że Izrael deportuje wszystkich zatrzymanych aktywistów z Globalnej Flotylli Sumud . Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór przekazał, że polscy obywatele z flotylli jeszcze tego samego dnia opuszczą Izrael i trafią do Stambułu w Turcji.

Dzisiaj w Radiu TOK FM rzecznik polskiej selekcji Globalnej Flotylli Sumud Rafał Piotrowski przekazał, że cała polska delegacja jest już bezpieczna i mają się dobrze. Jeśli chodzi o Agatę Wisłocką i Łukasza Kozaka, wiemy, że są w stanie dobrym, a jeśli chodzi o Kareema Awada to wiemy, że trafił on do szpitala w Stambule (...), ale jego stan jest stabilny - powiedział.

Reakcja polskich władz zbyt późna?

Piotrowski zapytany był też o ocenę "szybkiej" i "konsekwentnej" reakcji polskiego resortu dyplomacji, związanej z zachowaniem ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamara Ben Gwira . Ben Gwir opublikował prowokacyjne nagranie, na którym drwi z zatrzymanych, klęczących i skutych kajdankami aktywistów flotylli.

Rzecznik organizacji odparł, że "polemizowałby z tą szybką reakcją", ponieważ - jak zaznaczył - od porwania pierwszej osoby z obywatelstwem polskim do wydania pierwszego stanowiska MSZ minęły prawie dwie doby, a w nim "była mowa jedynie o przyglądaniu się z zaniepokojeniem". Dopiero gdy wyszedł filmik Ben Gwira, nastąpiła ostrzejsza reakcja państw - dodał Piotrowski.

Rzecznik polskiego MSZ powiadomił w czwartek, że szef MSZ Radosław Sikorski zwróci się do MSWiA o zakaz wjazdu do Polski dla ministra Ben Gwira. Jeszcze tego samego dnia szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował o wyznaczeniu dla izraelskiego ministra 5-letniego zakazu wjazdu na terytorium RP .

Flotylla Global Sumud, organizowana przez koalicję ruchów propalestyńskich, po raz pierwszy wyruszyła z portów śródziemnomorskich we wrześniu 2025 roku. W ostatnich dniach do Strefy Gazy zorganizowano kolejny konwój. Marynarka Izraela przechwyciła część statków wchodzących w jego skład.

Kontrowersje wokół Flotylli Sumud

USA i Izrael twierdzą, że flotylla jest organizowana przez Generalny Sekretariat Ludowej Konferencji Palestyńczyków za Granicą (PCPA), którą administracja prezydenta USA Donalda Trumpa objęła sankcjami w styczniu 2026 r. jako podmiot działający w imieniu Hamasu. Organizatorzy flotylli określają swoją misję jako humanitarną i pokojową.

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny wywołany trwającą ponad dwa lata wojną Izraela z Hamasem. Większość tego palestyńskiego terytorium jest zrujnowana, a organizacje międzynarodowe informują o wciąż niewystarczającym napływie pomocy. Izrael od wielu lat utrzymuje blokadę morską Strefy Gazy, której legalność jest przedmiotem sporu. Aktywiści z Globalnej Flotylli Sumud uznają ją za nielegalną i deklarują, że chcą ją symbolicznie przełamać.

