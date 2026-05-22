"Drodzy Mieszkańcy, wczoraj na terenie naszej gminy doszło do niepokojącego incydentu. Osoby poruszające się białym busem zaczepiły nastolatkę (...)" - poinformowała w swoich mediach społecznościowych wójt gminy Poronin Anita Żegleń. Dziewczynce nic się nie stało, natomiast wójt poinformowała, że patrole straży gminnej zostały wzmożone. Zaapelowała też o porozmawianie z dziećmi i zgłaszanie ewentualnych niepokojących sygnałów.
Wójt napisała, że osoby poruszające się białym busem zaczepiły nastolatkę, proponując jej podwiezienie do cukierni. Podała, że samochód najprawdopodobniej ma słowackie numery rejestracyjne i niebieskie napisy z nazwą firmy budowlanej.
Na szczęście dziewczynce nic się nie stało.
"Przytomna reakcja dziewczynki i pojawienie się osób trzecich spłoszyły załogę busa (...). Polecimy nauczycielom i wychowawcom w szkołach pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze. Zostaną też wzmożone patrole straży gminnej" - napisała wójt.
"Proszę o porozmawianie z dziećmi i zgłaszanie ewentualnych niepokojących sygnałów" - zaapelowała.
Jak przypomina policja, dzieci muszą wiedzieć, co może im zagrażać, jak chronić siebie i gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia. Dlatego powinny pamiętać, że w razie zagrożenia dziecko powinno:
- głośno krzyczeć,
- szybko odejsć od nieznajomej osoby i najlepiej znaleźć się w tłumie,
- poprosić o pomoc innych dorosłych, którzy są w pobliżu,
- absolutnie nie podchodzić do samochodu, w którym znajduje się obca osoba, która coś proponuje lub prosi o pomoc,
- nie brać od nieznajomych osób cukierków, prezentów czy pieniędzy,
- nie wierzyć, jeśli nieznajoma osoba mówi, że zna rodziców czy rodzeństwo dziecka,
- nigdy nie podawać swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu czy adresu albo innych informacji osobie, której się nie zna.