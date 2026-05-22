"Drodzy Mieszkańcy, wczoraj na terenie naszej gminy doszło do niepokojącego incydentu. Osoby poruszające się białym busem zaczepiły nastolatkę (...)" - poinformowała w swoich mediach społecznościowych wójt gminy Poronin Anita Żegleń. Dziewczynce nic się nie stało, natomiast wójt poinformowała, że patrole straży gminnej zostały wzmożone. Zaapelowała też o porozmawianie z dziećmi i zgłaszanie ewentualnych niepokojących sygnałów.

W gminie Poronin w województwie małopolskim doszło do niebezpiecznej sytuacji, o której poinformowała Anita Żegleń.

Wójt napisała, że osoby poruszające się białym busem zaczepiły nastolatkę, proponując jej podwiezienie do cukierni. Podała, że samochód najprawdopodobniej ma słowackie numery rejestracyjne i niebieskie napisy z nazwą firmy budowlanej.

Na szczęście dziewczynce nic się nie stało.

"Przytomna reakcja dziewczynki i pojawienie się osób trzecich spłoszyły załogę busa (...). Polecimy nauczycielom i wychowawcom w szkołach pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze. Zostaną też wzmożone patrole straży gminnej" - napisała wójt.

"Proszę o porozmawianie z dziećmi i zgłaszanie ewentualnych niepokojących sygnałów" - zaapelowała.

Jak rozmawiać z dziećmi o takich sytuacjach?

Jak przypomina policja, dzieci muszą wiedzieć, co może im zagrażać, jak chronić siebie i gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia. Dlatego powinny pamiętać, że w razie zagrożenia dziecko powinno:

