Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie pozwalające m.in. na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane - podkreślił minister we wpisie na platformie X.
- Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
- Rozporządzenie przygotowano po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE, nakazującym Polsce uznawanie takich małżeństw.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
"Właśnie podpisałem rozporządzenie ws. transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Tak jak obiecaliśmy, rozporządzenie wchodzi w życie. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane" - napisał Marcin Kierwiński.