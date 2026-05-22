Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie pozwalające m.in. na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane - podkreślił minister we wpisie na platformie X.

"Właśnie podpisałem rozporządzenie ws. transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Tak jak obiecaliśmy, rozporządzenie wchodzi w życie. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane" - napisał Marcin Kierwiński.

Wcześniej rozporządzenie w sprawie wzorów aktów stanu cywilnego, przygotowane po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zobowiązał Polskę do uznawania związków małżeńskich zawartych przez osoby tej samej płci w innych państwach UE, zostało podpisane przez wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.

Trzy formy aktu małżeństwa w Polsce

Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce - napisał w piątek w serwisie X Gawkowski.

Dzięki rozporządzeniu obowiązywać będą trzy formy aktu małżeństwa, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński, tj. kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna.

"Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem! (...) Historia dzieje się na naszych oczach. Dzięki tej zmianie w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą" - napisał Gawkowski. "Państwo będzie traktować wszystkich obywateli z godnością i szacunkiem. Polska administracja jest nowoczesna, sprawna i równa dla wszystkich" - dodał.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać trzy miesiące po ogłoszeniu. 

