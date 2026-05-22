Stan Tennessee wstrzymał w czwartek egzekucję Tony’ego Carruthersa skazanego za potrójne porwanie i zabójstwo z 1994 roku. Wyrok miał zostać wykonany poprzez śmiertelny zastrzyk z trucizną. Choć personel więzienny założył mężczyźnie główne wkłucie dożylne - jak przekazała stacja NBC News - nie zdołano znaleźć żyły potrzebnej do założenia zapasowego wkłucia. Egzekucja musiała zostać wstrzymana.

Nie udało się założyć wkłucia zapasowego

Jak przekazał Departament Więziennictwa stanu Tennessee, personel medyczny szybko założył główne wkłucie dożylne, jednak zespół nie był w stanie natychmiast założyć wkłucia zapasowego. Było to konieczne z uwagi na protokół egzekucji poprzez zastrzyk z trucizną.

Próby założenia wkłucia centralnego również zakończyły się niepowodzeniem, co - jak podkreślono - doprowadziło do odwołania egzekucji. Gubernator Bill Lee udzielił rocznego odroczenia.

Jeszcze przed decyzją władz prawnicy Carruthersa złożyli wniosek o pilne wstrzymanie wykonania kary, argumentując, że "Departament Więziennictwa stanu Tennessee (TDOC) nie był w stanie uzyskać dostępu dożylnego w celu podania zastrzyku z trucizną panu Carruthersowi".

Podkreślono również, że "wielokrotne próby uzyskania dostępu w alternatywnych miejscach wkłucia zakończyły się niepowodzeniem". Obrońcy alarmowali także, że stan mógł użyć środków farmakologicznych po terminie ważności, a TDOC odmówił udzielenia jednoznacznych zapewnień w tej sprawie.

Chaos proceduralny wokół wyroków śmierci w Tennessee

Jak zauważyła stacja NBC News, egzekucje w Tennessee od lat obciążone są chaosem proceduralnym. Po ujawnieniu, że leki nie były testowane pod kątem czystości i siły działania, wprowadzono trzyletnie moratorium, a późniejszy audyt wykazał braki w badaniach preparatów przygotowanych dla siedmiu skazańców.

Procedury pozostają owiane tajemnicą, a stany płacą ogromne kwoty za pozyskanie trudno dostępnych substancji. Tennessee wydało 650 tys. dolarów na koszty związane z egzekucjami po zniesieniu moratorium.

Skazany za brutalną zbrodnię. Utrzymuje, że jest niewinny

Tony Carruthers został skazany za potrójne porwanie i zabójstwo z 1994 roku na tle rabunkowym. Mężczyzna od początku utrzymuje, że jest niewinny. Obrońcy podkreślają, że brak było dowodów rzeczowych, a oskarżenie oparto na zeznaniach płatnego informatora.

Ciała ofiar - Marcellosa Andersona, jego matki Delois oraz Fredericka Tuckera - odnaleziono zakopane pod trumną innej osoby na cmentarzu w Memphis.



Prokuratura twierdziła, że Carruthers działał wspólnie z braćmi Montgomery, porywając Andersona dla rabunku.



W kolejnych latach sprawa komplikowała się procesowo. Montgomery uzyskał prawo do nowego procesu, a badania DNA nie wykazały śladów należących do niego ani do Carruthersa. Ten ostatni wciąż nie przyznaje się do zarzutów. Zdaniem jego prawników - cytowanych przez NBC News - system "torturuje człowieka, który niezmiennie utrzymuje, że jest niewinny".