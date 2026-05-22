Sąd Najwyższy 25 czerwca rozpatrzy kasację prokuratury od wyroku uniewinniającego Roberta J. w głośnej sprawie zabójstwa studentki Katarzyny Z., znanej jako „sprawa Skóry”. Prokuratura zarzuca sądowi rażące naruszenia prawa procesowego

Robert J. oraz jego pełnomocnicy na sali Sądu Okręgowego w Katowicach / Jarek Praszkiewicz / PAP

Prokuratura Krajowa złożyła kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który w październiku 2024 roku uniewinnił Roberta J. od zarzutu zabójstwa krakowskiej studentki Katarzyny Z.

Jak poinformował Maciej Brzózka z zespołu prasowego Sądu Najwyższego, termin rozpatrzenia kasacji wyznaczono na 25 czerwca 2026 roku.

Kasacja obejmuje łącznie 23 zarzuty, w tym pięć dotyczących bezwzględnych przyczyn uchylenia orzeczenia. Prokuratura podkreśla, że doszło do „licznych, rażących naruszeń prawa procesowego”.



Kulisy sprawy zabójstwa studentki z Krakowa

Sprawa tzw. „Skóry” to jedna z największych zagadek polskiej kryminalistyki. Dotyczy brutalnego morderstwa 23-letniej studentki Katarzyny Z., której szczątki odnaleziono w Wiśle pod koniec lat 90.

W 2022 roku Sąd Okręgowy w Krakowie skazał Roberta J. na dożywocie, uznając go za winnego zabójstwa i zbezczeszczenia zwłok.

Jednak Sąd Apelacyjny w Krakowie uniewinnił oskarżonego, wskazując na brak pewności co do jego winy.

"Wyrok uniewinniający nie oznacza, że sąd jest absolutnie przekonany, że oskarżony nie popełnił tej zbrodni, którą mu zarzucono. Wyrok uniewinniający w tej sprawie zapadł, bo musiał taki zapaść wedle reguł prawa procesowego, ponieważ sąd nie jest również absolutnie przekonany, że oskarżonemu została wina udowodniona, że możemy w sposób absolutnie pewny przyjąć, że oskarżony dokonał zabójstwa pokrzywdzonej” – mówił sędzia Marek Długosz.

Walka o zadośćuczynienie

Po uniewinnieniu Robert J. domaga się od Skarbu Państwa 22,5 mln zł zadośćuczynienia za siedmioletni areszt .

Proces w tej sprawie toczy się przed Sądem Okręgowym w Katowicach.











