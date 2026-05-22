Przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce w gminie Choczewo w Pomorskiem powstanie specjalne miasteczko dla pracowników. "Doświadczenia firmy Bechtel z realizacji tzw. megaprojektów wskazują, że część pracowników musi być zakwaterowana bezpośrednio przy terenie budowy. Specyfika tego projektu sprawia, że prace kluczowe dla inwestycji muszą być wykonywane przez brygady znajdujące się na miejscu" – mówi RMF FM Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska. W kompleksie zamieszka tysiąc osób. Trwa analiza lokalnego rynku pod kątem zakwaterowania pozostałych pracowników.

/ Bechtel / Materiały prasowe

Najnowsze informacje z kraju znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Przy budowie elektrowni jądrowej powstanie miasteczko dla pracowników

Zgodnie z założeniami projektu, miasteczko pracownicze zostanie zlokalizowane tuż przy placu budowy w gminie Choczewo. Całość zajmie powierzchnię ośmiu hektarów i obejmie dwanaście budynków mieszkalnych oraz pięć obiektów socjalnych. Każdy z budynków mieszkalnych pomieści osiemdziesiąt pokoi - o powierzchni piętnastu metrów kwadratowych - wyposażonych w łazienki.

/ Bechtel / Materiały prasowe

Na początku będą to zespoły, które będą przygotowywały, a później realizowały wylanie tak zwanego pierwszego betonu jądrowego. W kolejnych fazach projektu będą to pracownicy, którzy będą realizowali najbardziej priorytetowe prace na terenie budowy - mówi RMF FM Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska, globalnego lidera inżynieryjno-budowlanego ze Stanów Zjednoczonych, który wraz z Westinghouse jest generalnym wykonawcą budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

/ Bechtel / Materiały prasowe

W miasteczku nie zabraknie także stołówki, pralni oraz innych funkcjonalnych pomieszczeń, które pozwolą zamknąć cały proces zakwaterowania w jednym miejscu. Dodatkowo przewidziano przystanek autobusowy umożliwiający sprawny transport pracowników.

Kluczowe znaczenie stałej obecności na budowie

Wybór takiego modelu zakwaterowania nie jest przypadkowy. Firma Bechtel była odpowiedzialna m.in. za budowę zapory Hoovera, tunelu pod kanałem La Manche czy lotniska Western Sydney. Każdy z tych projektów potwierdził, że obecność wykwalifikowanych zespołów bezpośrednio przy placu budowy jest niezbędna dla sprawnej realizacji najbardziej krytycznych prac.

Specyfika tego projektu, prace, które są krytyczne dla projektu muszą być wykonywane przez brygady, które znajdują się przy samym terenie budowy - zaznacza prezes Bechtel Polska.

/ Bechtel / Materiały prasowe

Na kluczowym etapie nawet 12 tysięcy osób

Zakwaterowanie tysiąca osób to około 10 proc. całkowitego zapotrzebowania podczas szczytowego okresu budowy, kiedy na terenie inwestycji będzie pracować nawet 12 tysięcy osób. Cała strategia zakwaterowania jest realizowana przez inwestora - Polskie Elektrownie Jądrowe. Trwa analiza - we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza - lokalnej bazy noclegowej.

W ciągu trzech miesięcy wpłynęło ponad 800 zgłoszeń, co potwierdza skalę zainteresowania lokalnego rynku. Dla Polskich Elektrowni Jądrowych kluczowe znaczenie ma rozwój local content oraz maksymalne wykorzystanie potencjału regionu, w którym realizowana jest inwestycja. Zależy nam na tym, aby w jak największym stopniu współpracować z lokalnymi przedsiębiorcami i opierać realizację projektu na ich zasobach. Takie podejście nie tylko wspiera sprawny przebieg inwestycji, ale również przekłada się na wymierne korzyści gospodarcze dla lokalnych społeczności - mówi Marek Woszczyk, Prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

Za projekt i budowę miasteczka pracowniczego odpowiadać będzie polska spółka Unihouse S.A.

Prace nad budową miasteczka mają ruszyć w drugim kwartale 2026 roku. Pierwsze 500 pokoi zostanie oddanych do użytku już w drugim kwartale 2028 roku, a pełna funkcjonalność kompleksu przewidziana jest na pierwszą połowę 2029 roku.