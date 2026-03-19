Pedro Soares dos Santos, prezes Jerónimo Martins, właściciela sieci Biedronka, został uhonorowany papieskim odznaczeniem Komandora Kawalera Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego. Wyróżnienie przyznał papież Leon XIV, a wręczył je patriarcha Lizbony Rui Valério.

Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się w Domu Patriarszym w Moscavide. Pedro Soares dos Santos został uhonorowany za wieloletnią współpracę z Kościołem oraz wsparcie dla Patriarchatu Lizbony, w tym pomoc w organizacji Światowych Dni Młodzieży.

Odznaczenie jest wyrazem uznania dla zaangażowania prezesa Jerónimo Martins w działania na rzecz Kościoła. Jego wsparcie dla Patriarchatu Lizbony obejmowało różnorodne inicjatywy, które przyczyniły się do wzmocnienia relacji między instytucjami - przekazuje serwis Wiadomości Handlowe.

Pedro Soares dos Santos wyraził wdzięczność za otrzymane wyróżnienie, podkreślając, że jest to zaszczyt nie tylko dla niego, ale także dla całej firmy Jerónimo Martins.

Mój ojciec w Niebie, gdzie przebywa, czuje wielką radość - dodał, odnosząc się do rodzinnych tradycji wspierania wartości chrześcijańskich.

Order Świętego Grzegorza Wielkiego

Order Świętego Grzegorza Wielkiego to jedno z najwyższych odznaczeń przyznawanych przez papieża osobom świeckim. Został ustanowiony przez papieża Grzegorza XVI w 1831 roku. Order ten jest przyznawany za wybitne zasługi dla Kościoła katolickiego oraz społeczeństwa, w tym za działalność charytatywną, kulturalną czy społeczną.

Odznaczenie to jest podzielone na kilka klas, a jego posiadacze są uznawani za osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do promowania wartości chrześcijańskich i wspierania misji Kościoła. Order Świętego Grzegorza Wielkiego jest symbolem uznania i wdzięczności ze strony Stolicy Apostolskiej.

