Dwie warszawskie organizacje pozarządowe otrzymały od fundacji Lady Gagi granty po 100 tysięcy dolarów na wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. To część międzynarodowego programu, w ramach którego rozdysponowano łącznie 5 milionów dolarów.

Lady Gaga, znana na całym świecie artystka, po raz kolejny udowodniła swoje zaangażowanie w działalność charytatywną. Za pośrednictwem swojej fundacji Born This Way wsparła dwie warszawskie organizacje - GrowSPACE i Warsaw House - grantami w wysokości 100 tysięcy dolarów każda. Środki mają zostać przeznaczone na działania związane z ochroną zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Międzynarodowy program wsparcia

Fundacja Born This Way, założona w 2012 roku przez Lady Gagę i jej matkę Cynthię Germanottę, od lat wspiera młodych ludzi na całym świecie. W ramach programu Kindness in Community Fund, pod koniec 2025 roku rozdysponowano aż 5 milionów dolarów pomiędzy 55 organizacjami z 11 krajów. Każda z nich otrzymała po 100 tysięcy dolarów na realizację projektów wspierających młodzież.

Wśród beneficjentów znalazły się dwie polskie instytucje. Fundacja GrowSPACE od 2020 roku koncentruje się na ochronie dzieci i młodzieży, zwłaszcza ze społeczności LGBTQ+, przed wykluczeniem i przemocą. Kluczowym obszarem jej działalności jest wsparcie zdrowia psychicznego. Jak podkreślił Dominik Kuc z zarządu GrowSPACE, grant to nie tylko wyróżnienie, ale także odpowiedź na realne potrzeby młodych ludzi w Polsce.

Druga z wyróżnionych organizacji, Warsaw House, skupia się na przeciwdziałaniu kryzysowi bezdomności wśród młodzieży. Oferuje wsparcie ekonomiczne, psychologiczne i socjalne.

Lady Gaga: Własne doświadczenia inspiracją do pomocy

Lady Gaga od lat otwarcie mówi o swoich osobistych zmaganiach z problemami psychicznymi. W dzieciństwie była ofiarą przemocy rówieśniczej, a w wieku 19 lat doświadczyła gwałtu. Przez lata walczyła z depresją, stanami lękowymi i zespołem stresu pourazowego. Artystka podkreśla, że dzielenie się własną historią ma na celu dodanie otuchy osobom, które przechodzą przez podobne trudności.