"Prezydent USA potwierdza gwarancje bezpieczeństwa dla Polski, możemy czuć się bezpiecznie" - powiedział Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej w Porannej rozmowie w RMF FM. Według rozmówcy Tomasza Terlikowskiego z ust prezydenta Trumpa padły "twarde deklaracje" ws. bezpieczeństwa. "Zapewniam was, że Polska może czuć się bezpieczna" - miał zapewniać Donald Trump podczas spotkania z Karolem Nawrockim.

Marcin Przydacz w Davos w Szwajcarii, 21 stycznia 2026 r. / Piotr Nowak / PAP

Przydacz: Prezydent USA potwierdza gwarancje bezpieczeństwa dla Polski.

Nawrocki nie złożył formalnych deklaracji ws. Rady Pokoju dla Strefy Gazy.

Nawrocki i Trump spotkali się w środę w Davos w Szwajcarii.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na RMF24.pl .

O czym rozmawiali prezydenci Polski i USA?

Wczorajsza rozmowa z prezydentem Donaldem Trumpem była bardzo dobra (...). Co najważniejsze, prezydent potwierdza gwarancje bezpieczeństwa dla Polski, potwierdza fakt stacjonowania wojsk w Polsce. Możemy czuć się bezpiecznie - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, który jest w szwajcarskim Davos.

Gość Tomasza Terlikowskiego zapewniał, że "nie ma żadnej zmiany polityki amerykańskiej". Pan prezydent Trump ma bardzo dobre zdanie o Polsce, o polskiej historii, o Polakach - mówił.

Marcin Przydacz relacjonował, że podczas rozmowy przywódców padły "twarde deklaracje". Prezydent Trump mówi: "wiem, że są tutaj różnego rodzaju dyskusje, aktywności, ale zapewniam was, że Polska może czuć się bezpieczna. Polska jest kluczowym, modelowym sojusznikiem. W razie jakiegokolwiek niepokoju jesteśmy zawsze z wami. Nie obawiajcie się" - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Rada Pokoju dla Strefy Gazy. Co zrobi Karol Nawrocki?

Pan prezydent (Karol Nawrocki) nie będzie podpisywał tego protokołu (ws. Rady Pokoju - przyp. red.), nie będzie składał żadnych formalnych deklaracji - oznajmił Marcin Przydacz.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM ocenił jednak, że sama obecność Polski na uroczystości podpisania tego dokumentu "jest dla formą wyróżnienia".

Potrzebujemy więcej czasu, informacji i analiz, aby finalnie podjąć dobrą decyzję. Oczywiście są też kwestie prawne w zgodzie z polską konstytucją i polskim ustawodawstwem. Aby taka umowa mogła wejść w życie, musi być ratyfikowana przez prezydenta, ale za zgodą wyrażoną w ustawie. A więc musi się tutaj wypowiedzieć Sejm, a jak wszyscy wiemy, potrzeba na to więcej czasu - stwierdził Marcin Przydacz.

Nie potrafił jednak określić, ile czasu potrzeba, aby doprowadzić tę sprawę do końca. Będziemy rozmawiać ze stroną rządową i z Sejmem (...). Rząd zrobił w tej sprawie unik, chciał to bowiem zrzucić na kancelarię prezydenta - podsumował gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Spotkanie Nawrockiego i Trumpa

Prezydent Polski Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w środę, podczas szczytu ekonomicznego w Davos w Szwajcarii.

Jak podał Biały Dom, politycy rozmawiali po wystąpieniu Donalda Trumpa. Według amerykańskich dziennikarzy towarzyszących prezydentowi USA spotkanie to odbyło się bez udziału mediów.