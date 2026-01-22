Policjanci z Warszawy zatrzymali 44-letnią pracownicę firmy kurierskiej, która przez niemal rok wyłudzała pieniądze, tworząc fikcyjne reklamacje. Kobieta usłyszała już zarzuty oszustwa komputerowego, za co grozi jej kara do 5 lat więzienia.

Warszawa: Pracownica firmy kurierskiej wyłudziła blisko 150 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Funkcjonariusze stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali kobietę zatrudnioną w dziale reklamacji jednej z firm kurierskich.

Jak ustalili śledczy, 44-latka wykorzystała dostęp do firmowego systemu komputerowego, by podszywać się pod prawdziwe podmioty gospodarcze i tworzyć nieistniejące reklamacje.

W ramach procederu kobieta wpisywała do systemu własne rachunki bankowe jako odbiorców wypłat z tytułu reklamacji. Następnie sama zatwierdzała zgłoszenia i przekazywała dyspozycje przelewów do działu finansowego.

Według ustaleń policji, od lutego 2023 roku do stycznia 2024 roku mogła w ten sposób stworzyć około 190 fikcyjnych reklamacji, wyłudzając blisko 150 tysięcy złotych.

44-latka usłyszała zarzut oszustwa komputerowego, za co grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.