W Iraku rozpoczęto ekshumacje z jednego z największych masowych grobów, jakie pozostawiło po sobie Państwo Islamskie. Wstrząsające prace prowadzone są w rejonie Al-Chafsa, na południe od Mosulu. To właśnie tam, według szacunków władz, mogą spoczywać szczątki nawet czterech tysięcy ofiar brutalnych rządów dżihadystów.

Ekshumacje pod Mosulem / ZAID AL-OBEIDI/AFP/East News / East News

Mroczna historia Mosulu

Mosul, drugie co do wielkości miasto Iraku, w latach 2014-2017 znalazło się pod okupacją Państwa Islamskiego. W tym czasie dżihadyści utworzyli na zajętych terenach własny kalifat, wprowadzając terror i bezwzględne prawo szariatu. Miasto stało się areną licznych zbrodni, masowych egzekucji i prześladowań.

Po kilku latach walk, w 2017 roku Mosul został wyzwolony przez irackie siły rządowe, wspierane przez międzynarodową koalicję. Jednak ślady okrutnych rządów IS wciąż są obecne w regionie. Jednym z najbardziej przerażających dowodów ich zbrodni pozostaje masowy grób w Al-Chafsa.

Ekshumacje w trudnych warunkach

Prace ekshumacyjne rozpoczęły się 10 sierpnia i prowadzone są przez iracką Fundację Męczenników. Jak podkreślają eksperci, zadanie to jest wyjątkowo trudne ze względu na specyficzne warunki geologiczne.

Gleba w rejonie Al-Chafsa jest bardzo porowata, a obecność związków chemicznych dodatkowo utrudnia zachowanie i identyfikację szczątków ludzkich. To poważnie komplikuje proces ustalania tożsamości ofiar, nawet przy użyciu nowoczesnych metod analizy DNA.

Ahmed al-Assadi z Fundacji Męczenników podkreśla, że ekshumacje rozpoczęto od wykopalisk powierzchniowych. Władze nie są w stanie dokładnie określić, ile ciał znajduje się w masowym grobie, jednak szacunki mówią o co najmniej czterech tysiącach ofiar. To jedno z największych tego typu miejsc w Iraku.

Największy masowy grób w kraju

Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2018 roku, zapadlisko w Al-Chafsa uznawane jest za największy masowy grób w Iraku. ONZ szacuje, że na terenach kontrolowanych przez Państwo Islamskie odkryto ponad 200 masowych grobów, w których mogą spoczywać szczątki nawet 12 tysięcy osób.

Al-Chafsa szczególnie zapisała się w historii jako miejsce jednej z najokrutniejszych masakr dokonanych przez IS. W 2016 roku, w ciągu zaledwie jednego dnia, dżihadyści zamordowali tam 280 osób. Wśród ofiar znaleźli się pracownicy irackiego ministerstwa spraw wewnętrznych, żołnierze, mieszkańcy Mosulu oraz przedstawiciele mniejszości religijnej jezydów, którzy byli szczególnie prześladowani przez terrorystów.