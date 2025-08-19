Zmarły dwie osoby, które zostały ranne w poniedziałkowym wypadku na drodze krajowej nr 51 w Ługwałdzie koło Olsztyna. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką.

Zdjęcie z miejsca wypadku na drodze krajowej nr 51 / Gmina Dywity / Facebook

Samochodem osobowym, które zderzyło się ciężarówką, podróżowała czteroosobowa rodzina. Warmińsko-mazurska policja przekazała we wtorek rano, że w szpitalu zmarł 17-latek i jego 53-letni ojciec, który kierował autem.

Reporter RMF FM Piotr Bułakowski przekazał, informując o stanie zdrowia pozostałych osób podróżujących osobówką, że 41-letnia kobieta jest w stanie krytycznym, natomiast życiu jej 13-letniej córki nie zagraża niebezpieczeństwo.

Czołowe zderzenie z ciężarówką

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca Renault Megane zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącą ciężarówką. Kierowca ciężarówki, próbując uniknąć zderzenia, zjechał z drogi w pole. Nic mu się nie stało. Policja podała, że był trzeźwy.

Po wypadku cztery osoby podróżujące samochodem osobowym trafiły do szpitali - by je wyciągnąć, strażacy musieli rozcinać pojazd. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Droga krajowa nr 51 w miejscu wypadku przez długi czas była zablokowana - utrudnienia w ruchu trwały blisko 9 godzin i zakończyły się we wtorek nad ranem. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo pod nadzorem olsztyńskiej prokuratury.