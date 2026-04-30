Całe międzynarodowe jury 61. Biennale Sztuki w Wenecji podało się do dymisji. Co więcej, biuro prasowe wystawy ogołosiło, że 9 maja, w dniu inauguracji Biennale, nie odbędzie się żadna oficjalna ceremonia. To pokłosie trwającej od początku marca polemiki o udziale Rosji w tegorocznym Biennale, a także kwestii Izraela.

Jury Biennale Sztuki w Wenecji podało się do dymisji.

Odwołano oficjalną inaugurację wydarzenia zaplanowaną na 9 maja.

Zdecydowano również, że nagrody dla najlepszych pawilonów zostaną przyznane na podstawie głosowania zwiedzających.

Dymisja jury efektem skandalu z Rosją w tle

Rezygnację złożyła przewodnicząca jury Solange Farkas oraz członkowie jury: Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma i Giovanna Zapperi. Ministerstwo kultury Włoch wysłało w środę inspektorów do organizatorów Biennale Sztuki, a celem tego kroku - jak wyjaśniono - było zdobycie pełnych informacji na temat otwarcia pawilonu Rosji podczas światowej wystawy, rozpoczynającej się 9 maja.

Decyzja o wysłaniu inspektorów z Rzymu zapadła kilka dni po tym, gdy jury Biennale Sztuki ogłosiło, że wykluczy z nagród Rosję i Izrael, których przywódcy, jak napisano, "są oskarżeni o zbrodnie przeciwko ludzkości" przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Na początku marca włoski minister kultury Alessandro Giuli oficjalnie zwrócił się do organizatorów Biennale o udostępnienie pełnej dokumentacji dotyczącej udziału Rosji, by sprawdzić, czy jest to zgodne z obowiązującymi sankcjami, nałożonymi po rosyjskiej napaści na Ukrainę . Resort zażądał także kopii korespondencji między szefem Fundacji Biennale Pietrangelo Buttafuoco i stroną rosyjską.

Włoska prasa ujawniła, że ministerstwo otrzymało jednak tylko część dokumentacji, a Fundacja Biennale wraz ze swoim szefem aktywnie współpracowała z rosyjskimi wysłannikami w sprawie ponownego otwarcia pawilonu Rosji i uzyskania wiz.

Odwołano oficjalną inaugurację

"9 maja, w dniu inauguracji Biennale Sztuki w Wenecji, nie odbędzie się żadna oficjalna ceremonia" - ogłosiło w czwartek biuro prasowe wystawy po tym, jak do dymisji podało się całe jury. Postanowiono też, że nagrody dla najlepszych pawilonów zostaną przyznane na podstawie głosowania zwiedzających.

Ogłoszono to po decyzji władz Biennale o przeniesieniu, w związku z rezygnacją jury, uroczystości wręczenia nagród, pierwotnie zaplanowanej na 9 maja na 22 listopada, czyli ostatni dzień imprezy. Ustanowione dwie nagrody pod nazwą Lwy Zwiedzających. To goście przybywający na tereny światowej wystawy będą mogli wziąć udział w głosowaniu i wskazać swoich faworytów do nagrody.

W oświadczeniu na temat odwołania ceremonii zaznaczono, że podobne sytuacje zdarzyły się także w innych wyjątkowych okolicznościach, na przykład podczas edycji weneckiego Biennale Architektury w 2021 roku z powodu pandemii Covid-19.

Do tej pory drzwi dla putinowskiej Rosji były zamknięte

Rosja była nieobecna na Biennale Sztuki w 2022 i 2024 roku w związku z inwazją na Ukrainę. Od zaproszenia Rosji w tym roku od razu zdystansował się włoski minister kultury. Ogłosił, że nie weźmie udziału w inauguracji światowej wystawy.

Kierownictwo Biennale Sztuki zapewniło 26 kwietnia, że zaproszenie Rosji odbyło się przy pełnym poszanowaniu włoskich i międzynarodowych norm i że „nie zostały ominięte żadne zakazy wynikające z sankcji europejskich”.

Komisja Europejska zagroziła wycofaniem finansowania dla Biennale w związku z udziałem Rosji. Przeciwko jej obecności zaprotestowali ministrowie kultury ponad 20 krajów UE, wśród nich minister kultury z Polski Marta Cienkowska.

Unijny komisarz do spraw sprawiedliwości pokoleniowej, młodzieży, kultury i sportu Glenn Micallef z Malty ogłosił, że nie pojedzie na Biennale tak długo, jak będzie na nim Rosja.