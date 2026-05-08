"Nie odpowiadam za to, co po godzinach pracy robią moi pracownicy" - tak minister energii Miłosz Motyka odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM na pytanie o wiceszefa tego resortu, Mariana Zmarzłego. Z informacji medialnych wynika, że miał się on dziwnie zachowywać w miejscu pracy, do którego przyszedł po godzinach.

Marian Zmarzły, wiceminister energii / Art Service / PAP

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

"To jest normalny gabinet". Motyka komentuje informacje o wiceministrze energii

Sprawę dziwnego zachowania wiceministra energii Mariana Zmarzłego nagłośnił portal BlaskOnline należący do Telewizji Republika. Relacjonował, że kilka dni temu miał on próbować wejść do swojego gabinetu w godzinach wieczornych. Miała mu towarzyszyć kobieta.

Ochroniarz miał nie rozpoznać wiceministra Zmarzłego, a dodatkowo usłyszeć bełkotliwą mowę i poczuć alkohol. Później miało dojść do awantury.

Miłosz Motyka / Piotr Nowak / PAP

Pan minister Zmarzły się do tego odniósł. Był poza godzinami pracy. Próbował wejść do jednego z budynków, gdzie mamy wynajmowaną siedzibę po Ministerstwie Przemysłu. Na jednym z pięter ma swój gabinet, swój departament i pracę - tłumaczył w RMF FM minister energii Miłosz Motyka. Podkreślał, że jego zdaniem w tej sprawie pojawiło się wiele przekłamań.