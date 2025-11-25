"Na Ukrainie konieczne jest zawieszenie broni, a obecnie dochodzi do zbliżenia stanowisk w dialogu" - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami papież Leon XIV. Odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie stwierdził zaś, że "broń nie rozwiązuje problemów".

Papież Leon XIV - zdjęcie poglądowe / Abaca / PAP/Abaca

Przed odjazdem z podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo do Watykanu papież oświadczył, odnosząc się do trwających rozmów w sprawie Ukrainy: Czekamy, Bogu dzięki pracują. Wydaje się, że zbliżają się do siebie w dialogu.

Apel papieża: Chciałbym prosić wszystkich o zawieszenie broni

Przyznał zarazem, że są różne problemy. Chciałbym prosić wszystkich o zawieszenie broni, bo wciąż umiera tyle osób. Trzeba szukać sposobu, by można było usiąść przy stole, pracować poszukując poprzez dialog rozwiązania tej wojny, która musi się skończyć - dodał.

Leon XIV podkreślił, że Watykan kilka razy zaoferował miejsce na negocjacje. Nawiązał również do sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówiąc: Zachęcam do odstąpienia od użycia broni, by rozwiązać problemy i działać razem, szanując się nawzajem; usiąść przy stole, dążyć do dialogu i pracować, by znaleźć rozwiązanie problemów.

"Przesłaniem będzie słowo pokoju i nadziei"

Tak z kolei odniósł się niedawnego ataku sił izraelskich na jednego z liderów Hezbollahu w Bejrucie.

Papież przyjedzie do stolicy Libanu w niedzielę. Jestem bardzo zadowolony, że odwiedzę Liban, a przesłaniem będzie słowo pokoju i słowo nadziei. Proszę wszystkich o dążenie do pokoju, poszukiwanie sprawiedliwości, bo przemoc niczego nie rozwiązuje i prowadzi do niesprawiedliwości - mówił Leon XIV.

Zaapelował o szacunek do wszystkich osób i religii. Papież powiedział też na dwa dni przed swoją pierwszą zagraniczną podróżą do Turcji i Libanu, że udaje się tam z przesłaniem pokoju dla całego świata.

Idea podróży do Turcji

Przypomniał, że idea podróży do Turcji zrodziła się w związku z 1700-leciem Soboru Nicejskiego, który odbył się w obecnej miejscowości Iznik. Dodał, że celem tego upamiętnienia jest podkreślenie znaczenia jedności wiary, która - jak zaznaczył - może być źródłem pokoju dla całego świata.

Leon XIV odnotował, że spotka się z ekumenicznym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I. Myślę, że będzie do wyjątkowa okazja do tego, by krzewić jedność chrześcijan - stwierdził.

Papież w nawiązaniu do przypadającego we wtorek Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, wyraził przekonanie, że należy zacząć od edukacji młodych ludzi i kształtowania innej mentalności.