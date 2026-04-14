Naukowcy odkryli, że niepozorna roślina rosnąca na torfowiskach Europy - pięciornik kurze ziele (Potentilla erecta) - może stać się kluczowym narzędziem w walce z bakteriami opornymi na antybiotyki. Wyniki najnowszych badań wskazują, że ekstrakty z tej dzikiej rośliny nie tylko wykazują silne działanie przeciwbakteryjne, ale także mogą wspomagać działanie istniejących antybiotyków.

Nowa nadzieja w walce z superbakteriami ukryta w irlandzkich torfowiskach

Ekstrakty z korzenia pięciornika wykazują silne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, także wobec bakterii opornych na antybiotyki.

Związki obecne w tej roślinie mogą wzmacniać skuteczność istniejących antybiotyków, ograniczając rozwój biofilmów bakteryjnych.

Odkrycie to otwiera nowe możliwości w poszukiwaniu naturalnych rozwiązań dla narastającego problemu oporności na antybiotyki.

Dziki kwiat z torfowisk w walce z superbakteriami

Od wieków ludzie wykorzystywali rośliny do leczenia różnych dolegliwości. Jedną z nich jest pięciornik, niewielka żółta roślina, która od dawna była stosowana w tradycyjnej medycynie irlandzkiej i europejskiej. Korzeń tej rośliny używano do opatrywania ran, leczenia bólu gardła, biegunek czy chorób dziąseł. Przez lata podejrzewano, że zawiera substancje zdolne do zwalczania drobnoustrojów, jednak dopiero teraz naukowcy potwierdzili jej niezwykłe właściwości.

Rosnące zagrożenie opornością na antybiotyki

Oporność na antybiotyki to obecnie jedno z największych wyzwań dla światowej medycyny. Bakterie coraz częściej uodparniają się na leki, co sprawia, że leczenie wielu infekcji staje się trudne lub wręcz niemożliwe. W tej sytuacji naukowcy intensywnie poszukują nowych substancji, które mogłyby pomóc w walce z superbakteriami. Rośliny, które przez miliony lat wykształcały mechanizmy obronne przed drobnoustrojami, są jednym z najbardziej obiecujących źródeł takich związków.

Przełomowe badania nad roślinami z irlandzkich torfowisk

W najnowszym badaniu naukowcy przeanalizowali ponad 70 gatunków roślin zebranych z irlandzkich torfowisk. Ekstrakty z tych roślin testowano na różnych szczepach bakterii, w tym tych wywołujących groźne zapalenia płuc i infekcje dróg moczowych. Szczególną uwagę zwrócono na zdolność ekstraktów do hamowania wzrostu bakterii oraz zapobiegania tworzeniu się biofilmów - struktur, które chronią bakterie przed antybiotykami i układem odpornościowym.

Naturalny wróg bakterii

Wyniki badań okazały się niezwykle obiecujące. Ekstrakty z korzenia pięciornika skutecznie hamowały wzrost bakterii i ograniczały tworzenie się biofilmów. Co więcej, naukowcy odkryli, że połączenie niskiej dawki silnego antybiotyku kolistyny z ekstraktem z pięciornika znacząco zwiększało skuteczność leczenia. To sugeruje, że związki zawarte w tej roślinie mogą nie tylko działać samodzielnie, ale także wzmacniać działanie istniejących leków.

Analiza chemiczna wykazała, że pięciornik zawiera naturalne związki, takie jak kwas elagowy i agrimoniina, znane z właściwości przeciwutleniających i przeciwzapalnych. Badania potwierdziły, że te substancje potrafią skutecznie hamować wzrost bakterii, prawdopodobnie poprzez wiązanie żelaza - pierwiastka niezbędnego dla rozwoju bakterii. Ograniczenie dostępności żelaza prowadzi do "zagłodzenia" komórek bakteryjnych i zahamowania ich rozwoju.

Nowe perspektywy w leczeniu infekcji

Odkrycie właściwości pięciornika otwiera nowe możliwości w walce z narastającą opornością na antybiotyki. Naukowcy pracują obecnie nad opracowaniem skutecznych preparatów na bazie tej rośliny, które mogłyby być testowane w modelach eksperymentalnych. Historia pięciornika pokazuje, że natura wciąż kryje w sobie niewykorzystany potencjał, który może pomóc w rozwiązaniu najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny.

Tradycja i nowoczesność - wspólna walka z superbakteriami

Wiele obecnie stosowanych antybiotyków wywodzi się z naturalnych źródeł. Przykładem jest wankomycyna, stosowana w leczeniu zakażeń wywołanych przez MRSA czy Clostridium difficile, która została odkryta wśród mikroorganizmów glebowych. Odkrycie potencjału pięciornika potwierdza, że tradycyjna wiedza i nowoczesna nauka mogą wspólnie przyczynić się do znalezienia rozwiązań dla najtrudniejszych wyzwań zdrowotnych naszych czasów.

źródło: sciencealert.com