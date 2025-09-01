Przywódca Rosji Władimir Putin znów komentuje sprawę rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Podczas przemówienia na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w Chinach Putin stwierdził, że "ustalenia" z jego sierpniowego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem na Alasce "otwierają drogę" do znalezienia rozwiązania kryzysu na Ukrainie.

Władimir Putin / ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL / PAP/EPA

Do spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem doszło na Alasce, 15 sierpnia. Przywódca Rosji zapowiedział wtedy, że spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak dotąd do takiej rozmowy nie doszło.

Do wojny w Ukrainie Putin odniósł się w poniedziałek podczas swojego przemówienia na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Chinach. Mówił, że "ustalenia" z jego spotkania z Trumpem na Alasce "otwierają drogę" do znalezienia rozwiązania. W tym kontekście bardzo doceniamy wysiłki i propozycje Chin i Indii mające na celu ułatwienie rozwiązania kryzysu ukraińskiego - powiedział Putin na forum SzOW w mieście Tiencin.

Putin kontynuował obronę rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ten kryzys nie został wywołany atakiem Rosji na Ukrainę, ale był wynikiem zamachu stanu w Ukrainie, który był wspierany i sprowokowany przez Zachód - stwierdził Putin. Miał zapewne na myśli obalenie prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza przez rewolucję godności z lat 2013-2014. Zdaniem Putina "kolejnym powodem kryzysu są stałe próby Zachodu wciągnięcia Ukrainy do NATO" i działania te stanowią "bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji".



Jak dodał rosyjski lider, aby osiągnąć długotrwałe i trwałe porozumienie, należy wyeliminować przyczyny konfliktu.

Przywódca Chin o "mentalności zimnowojennej"

W dwudniowym szczycie biorą udział przedstawiciele ponad 20 krajów, w tym premier Indii Narendra Modi, oraz szefowie 10 organizacji międzynarodowych.

Podczas formalnego otwarcia tego spotkania przywódca Chin Xi Jinping potępił "mentalność zimnowojenną" i "akty zastraszania".



Musimy zdecydowanie przeciwstawić się mentalności zimnej wojny i konfrontacji blokowej, a także aktom zastraszania - oświadczył Xi. Chiński lider przedstawił SzOW jako model "prawdziwego multilateralizmu" w odpowiedzi na globalne napięcia geostrategiczne i handlowe, odwołując się w ten sposób pośrednio do Stanów Zjednoczonych.

Szanghajska Organizacja Współpracy - alternatywa dla NATO?

Xi zwrócił uwagę, że utworzona w 2001 r. SzOW umocniła swoją pozycję jako "największa organizacja regionalna na świecie". Obejmuje 26 krajów.



Tegoroczny szczyt jest postrzegany jako największe spotkanie SzOW od jej założenia i ma na celu wzmocnienie wpływu Chin w regionie.



SzOW wzięła swoje początki z "Szanghajskiej Piątki" - forum utworzonego w połowie lat 90. przez Chiny, Rosję, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan w celu rozwiązywania sporów granicznych. Z czasem przerodziła się w organizację transregionalną. Obecnie zrzesza 10 państw członkowskich, w tym Indie, Pakistan, Iran i Białoruś, a także dwa państwa ze statusem obserwatora i 14 partnerów dialogu. Organizacja promowana jest przez Pekin i Moskwę jako alternatywa dla NATO.

