Rośnie bilans ofiar potężnego trzęsienia ziemi w Afganistanie. Według informacji podanych przez władze, zginęły 622 osoby. Ponad 1500 jest rannych.
Trzęsienie miało magnitudę 6. Doszło do niego w dwóch górskich prowincjach we wschodnim Afganistanie. Pierwsze wstrząsy podziemne zarejestrowano w niedzielę krótko przed północą czasu lokalnego w rejonie Dżalalabadu, w pobliżu granicy Afganistanu z Pakistanem.
Ratownicy ścigają się z czasem, aby dotrzeć do odległych wiosek.
Trzy wsie zostały zrównane z ziemią w prowincji Kunar. Wiele innych jest poważnie zniszczonych.