Silne trzęsienie ziemi w Afganistanie. Według najnowszych danych podanych przez afgańskie dane zginęły 622 osoby, ponad 1500 jest rannych.

Rośnie bilans ofiar potężnego trzęsienia ziemi w Afganistanie. Według informacji podanych przez władze, zginęły 622 osoby. Ponad 1500 jest rannych. 

Trzęsienie miało magnitudę 6. Doszło do niego w dwóch górskich prowincjach we wschodnim Afganistanie. Pierwsze wstrząsy podziemne zarejestrowano w niedzielę krótko przed północą czasu lokalnego w rejonie Dżalalabadu, w pobliżu granicy Afganistanu z Pakistanem.

Ratownicy ścigają się z czasem, aby dotrzeć do odległych wiosek. 

Trzy wsie zostały zrównane z ziemią w prowincji Kunar. Wiele innych jest poważnie zniszczonych.

Dane z zaledwie kilku klinik pokazują ponad 400 rannych i dziesiątki ofiar śmiertelnych - powiedział rzecznik ministerstwa Sharafat Zaman w oświadczeniu. 

Na nagraniach zamieszczonych przez Reuters Television widać helikoptery ewakuujące poszkodowanych. Mieszkańcy pomagają żołnierzom i medykom przenosić rannych do ambulansów. 

