Silne trzęsienie ziemi w Afganistanie. Według najnowszych danych podanych przez afgańskie dane zginęły 622 osoby, ponad 1500 jest rannych.

/ RMF FM

Rośnie bilans ofiar potężnego trzęsienia ziemi w Afganistanie. Według informacji podanych przez władze, zginęły 622 osoby. Ponad 1500 jest rannych.

Trzęsienie miało magnitudę 6. Doszło do niego w dwóch górskich prowincjach we wschodnim Afganistanie. Pierwsze wstrząsy podziemne zarejestrowano w niedzielę krótko przed północą czasu lokalnego w rejonie Dżalalabadu, w pobliżu granicy Afganistanu z Pakistanem.

Ratownicy ścigają się z czasem, aby dotrzeć do odległych wiosek.

Trzy wsie zostały zrównane z ziemią w prowincji Kunar. Wiele innych jest poważnie zniszczonych.