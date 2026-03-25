​Rosja o kolejny miesiąc przedłużyła wstrzymanie eksportu saletry amonowej - poinformowała agencja Reutera, cytując komunikat rosyjskiego ministerstwa rolnictwa w tej sprawie. Blisko 40 procent globalnego handlu tego istotnego dla rolnictwa nawozu znajduje się pod kontrolą Rosjan.

Granulki saletry amonowej - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Zgodnie z komunikatem rosyjskiego ministerstwa ograniczenia eksportu mają na celu zapewnienie dostępu do odpowiedniej ilości nawozów dla rosyjskiego rolnictwa w okresie wiosennym, gdy trwają intensywne prace na polach uprawnych.

Rosja nie może zwiększyć produkcję. Powodem ukraińskie drony

Rosja jest jednym z największych eksporterów nawozów sztucznych na świecie. Do głównych odbiorców rosyjskiej produkcji należą takie kraje jak: Brazylia, Indie, Peru, Mongolia i Maroko.

Nie ma jednak możliwości znacznego zwiększenia produkcji w krótkim czasie - zwłaszcza że rosyjskie zakłady produkujące saletrę są celami ataków ukraińskich dronów.

Na sytuację na globalnym rynku nawozów sztucznych negatywnie wpływa także zamknięcie ruchu statków przez cieśninę Ormuz w związku z trwającym od 28 lutego konfliktem w Iranie, który zapoczątkował wspólny atak Izraela i USA na Teheran.

Jak dotąd, to właśnie przez cieśninę Ormuz transportowano blisko 30 procent światowego handlu nawozami.