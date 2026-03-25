"Jeśli sędziowie nie złożą ślubowania w obecności prezydenta, to nie będą sędziami Trybunału Konstytucyjnego. W imię szacunku dla państwa powinniśmy unieść się ponad spór partyjny i - jeśli zachowano procedury - to trzeba przyjąć ślubowanie sędziów" – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł PiS Krzysztof Szczucki. Odnosząc się do wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w kongresie CPAC w Teksasie, stwierdził, że to okazja do spotkania z Donaldem Trumpem. "Musimy dbać o wzmacnianie obecności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO" – wskazał.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki, który był gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM komentował sprawę planowanego udziału prezydenta Karola Nawrockiego na kongresie CPAC w USA.

Po co prezydent jedzie na CPAC? Poseł PiS komentuje

Polityk podkreślił, że będzie to przede wszystkim okazja do spotkania prezydenta z Donaldem Trumpem. Musimy dbać o wzmacnianie obecności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO, czyli na wschodniej granicy Rzeczypospolitej. Nasz potencjał militarny plus silne wsparcie Stanów Zjednoczonych to gwarancja naszego bezpieczeństwa - stwierdził.

Trzeba przypominać i wracać do koncepcji Fort Trump. Gdyby to mogło pomóc to jako posłowie, można namalować tam portret Donalda Trumpa, by żołnierze amerykańscy mogli mieć stałą bazę (w Polsce - red.) - dodał.

Z kolei na sugestie prowadzącego Grzegorza Sroczyńskiego, że wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości są takie osoby, które mogłaby to zrobić "za darmo", odparł: Dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej nie takie rzeczy można zrobić.