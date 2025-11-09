Chiny tymczasowo znoszą zakaz zatwierdzania eksportu do Stanów Zjednoczonych "produktów podwójnego zastosowania" związanych z galem, germanem, antymonem i materiałami supertwardymi. Decyzja ta ma obowiązywać do końca listopada 2026 roku. To kolejny krok w łagodzeniu napięć handlowych między dwoma światowymi potęgami.

Zawieszono eksport m.in. galu / Hendrik Schmidt / PAP/DPA

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Wymienione przez Chińczyków pierwiastki - gal, german i antymon - odgrywają kluczową rolę w produkcji półprzewodników, które są podstawą nowoczesnych technologii.

Zawieszenie zakazu obowiązuje od niedzieli do 27 listopada 2026 r. - podało w oświadczeniu chińskie ministerstwo handlu. Przypomnijmy, że resort ogłosił zakaz w grudniu 2024 r.



Łagodniejsze kontrole eksportu grafitu

Chińskie ministerstwo handlu ogłosiło również zawieszenie bardziej rygorystycznych kontroli użytkowników końcowych oraz przeznaczenia końcowego w przypadku eksportu do Stanów Zjednoczonych grafitu podwójnego zastosowania. Te restrykcje zostały wprowadzone równolegle z zakazem eksportu innych surowców.

Kolejne kroki w łagodzeniu napięć

To nie jedyna decyzja łagodząca restrykcje handlowe. W piątek Chiny poinformowały o zawieszeniu innych kontroli eksportowych, w tym rozszerzonych ograniczeń dotyczących wybranych minerałów ziem rzadkich oraz materiałów wykorzystywanych do produkcji baterii litowych.

Decyzje te są efektem wcześniejszych ustaleń pomiędzy przywódcą Chin Xi Jinpingiem a prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Obaj liderzy uzgodnili obniżenie ceł oraz zawieszenie innych środków handlowych na okres roku, co ma na celu złagodzenie napięć i poprawę relacji gospodarczych między krajami.