Chiny i Iran miały zawrzeć tajne porozumienie, polegające na wymianie "ropa za broń". W wyniku transakcji Iran miał otrzymać niedawno system obrony powietrznej HQ-9. To bardzo skuteczna technologia, która może zestrzeliwać samoloty z odległości 250 km, a także razić różnorodne rakiety. Wymiana mogła zmienić układ sił w regionie Indo-Pacyfiku i na Bliskim Wschodzie - twierdzą analitycy platformy Dryad Global Maritime Security.

Tajna wymiana zasobów Chin i Iranu

"Ropa za broń" to podstawowe założenia niejawnego porozumienia między Państwem Środka a Iranem. W jego ramach Teheran ma otrzymać zaawansowany sprzęt wojskowy, np. komponenty dronów, technologie naprowadzania pocisków rakietowych, czy nawet system obrony powietrznej dalekiego zasięgu HQ-9.

Tymczasem do Chin ma trafiać aż 80-90 proc. irańskiego eksportu ropy, który obecnie wynosi ok. 1,5-2 mln baryłek dziennie i przynosi ok. 53-54 mld dolarów rocznie. Ropa z Iranu trafia do Chin poprzez skomplikowany łańcuch dostaw. Wykorzystywane są dziesiątki starych tankowców z tzw. floty cieni. Często przepompowują one między sobą ropę, która w chińskich rafineriach przyjmowana jest jako np. malezyjska.

Czy układ sił w regionie się zmieni?

Przekazanie tej technologii mogło zmienić układ sił w regionie Indo-Pacyfiku i na Bliskim Wschodzie - wynika z analizy platformy Dryad Global Maritime Security, która zajmuje się wywiadem morskim. System HQ-9 może zestrzeliwać samoloty z odległości 250 km, a także razić wszelkiego rodzaju rakiety. To sprawia, że jest istotnym wzmocnieniem irańskiej obrony powietrznej. Zawiodła ona całkowicie podczas 12-dniowej wojny z Izraelem w czerwcu 2025 r.

Oprócz Iranu HQ-9 posiadają Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan i prawdopodobnie Maroko. Niedawno trafił też do Azerbejdżanu, pomimo jego bliskich powiązań z krajami Zachodu, Izraelem i Turcją - twierdzi portal MilitaryWatchMagazine.

Co więcej, część chińskiego sprzętu Iran przekazuje jemeńskim Huti, których wspiera. Chodzi między innymi o systemy naprowadzania wykorzystywane w irańskich dronach Shahed-136 i przeciwokrętowe pociski balistyczne. Huti od 2024 r. przeprowadzili ponad 130 ataków na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej - wynika z danych dowództwa Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych (NAVCENT).