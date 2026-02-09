Gabinet bezpieczeństwa Izraela zatwierdził nowe regulacje, które znacząco rozszerzają uprawnienia izraelskich władz na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. Decyzje te ułatwiają żydowskim osadnikom zakup ziemi na tym terytorium i pozwalają izraelskiemu wojsku oraz instytucjom cywilnym na interwencje w obszarach dotychczas podlegających Autonomii Palestyńskiej. Oznacza to de facto unieważnienie kluczowych zapisów porozumień z Oslo z 1993 roku – informuje dziennik "Haarec".

Izraelski strażnik graniczny patrzy przez lunetę karabinu podczas wyburzania budynku w wiosce Judeira na okupowanym Zachodnim Brzegu. 04.08.2025 r. / ZAIN JAAFAR/AFP / East News

Izraelski gabinet bezpieczeństwa zatwierdził decyzje rozszerzające kontrolę nad Zachodnim Brzegiem.

Nowe regulacje ułatwiają żydowskim osadnikom zakup ziemi i umożliwiają izraelskim władzom interwencje na terenach dotychczas podlegających Autonomii Palestyńskiej.

Decyzje spotkały się z potępieniem Palestyńczyków oraz krajów arabskich i muzułmańskich.

Zmiany zostały wprowadzone na trzy dni przed planowanym spotkaniem premiera Benjamina Netanjahu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Choć amerykańska administracja wykluczyła na razie możliwość aneksji Zachodniego Brzegu, nie podjęła też działań przeciwko rozbudowie żydowskich osiedli.

Nowe przepisy znoszą m.in. prawo zakazujące sprzedaży ziemi prywatnym osobom nie-Palestyńczykom oraz wprowadzają izraelski nadzór nad tzw. "nielegalnym budownictwem", co według "Haarec" może prowadzić do wyburzania palestyńskich domów.

Decyzje te zostały przyjęte przez mniejszy gabinet bezpieczeństwa, a nie pełny skład rządu, co - jak podkreśla portal Times of Israel - ma utrudnić ewentualne odwołanie tych zmian na drodze prawnej.

Prezydent Palestyny Mahmud Abbas uznał nowe regulacje za nielegalne i równoznaczne z aneksją. Potępienie decyzji izraelskiego rządu wyraziło osiem krajów arabskich i muzułmańskich - Arabia Saudyjska, Jordania, Egipt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Turcja i Pakistan.

Zachodni Brzeg nie dla Palestyńczyków

Zachodni Brzeg, zdobyty przez Izrael w 1967 roku w wyniku wojny sześciodniowej, to obszar, na którym Palestyńczycy planują utworzenie przyszłego państwa.

Netanjahu uważa utworzenie jakiegokolwiek państwa palestyńskiego za zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela. W rządzącej koalicji znajduje się kilku ministrów reprezentujących interesy żydowskich osadników, którzy dążą do aneksji Zachodniego Brzegu.

Będziemy nadal niszczyć ideę państwa palestyńskiego - oświadczył w niedzielę minister finansów Becalel Smotricz.

Przez ostatnie dekady - szczególnie od lat 90. i intensywnie po 2000 r. - na okupowanym Zachodnim Brzegu założono ponad 140 oficjalnych osiedli żydowskich, zamieszkanych przeważnie przez religijnych Żydów, a także liczne nielegalne siedliska.

Społeczność międzynarodowa w zdecydowanej większości potępia stawianie żydowskich osiedli na tym terenie. W 2004 r. osiedla za nielegalne uznał Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.



Obecnie zamieszkuje je ponad 500 tys. żydowskich osadników w strzeżonych przez wojsko enklawach, do których prowadzą nowoczesne drogi, z których mogą korzystać tylko Żydzi. Pozostała część populacji tego terytorium to około 3,4 mln Palestyńczyków. Te dwie grupy żyją pod odrębnymi systemami prawnymi: osadnicy - pod prawem izraelskim, Palestyńczycy - pod prawem wojskowym i administracją okupacyjną.