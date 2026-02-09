Klub PiS złożył wniosek o zwołanie tajnego posiedzenia Sejmu w sprawie marszałka Włodzimierza Czarzastego. Politycy domagają się wyjaśnień dotyczących jego przeszłych kontaktów biznesowych oraz braku wniosku o dostęp do informacji „ściśle tajnych”. Sprawa wywołała polityczną burzę i wzajemne oskarżenia między ugrupowaniami.

Włodzimierz Czarzasty, fot. Shutterstock / Piotr Nowak / PAP

Posłowie PiS domagają się tajnego posiedzenia Sejmu, by marszałek Włodzimierz Czarzasty wyjaśnił brak starań o dostęp do informacji "ściśle tajnych".

Wątpliwości dotyczą jego kontaktów biznesowych z rosyjską przedsiębiorczynią Swietłaną Czestnych.

Służby specjalne zapewniają, że Czarzasty posiada wymagane uprawnienia, a sam marszałek odpiera zarzuty i wskazuje na polityczny charakter ataków.

PiS żąda wyjaśnień od marszałka Czarzastego

Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o zwołanie tajnego posiedzenia Sejmu, na którym marszałek Włodzimierz Czarzasty miałby wyjaśnić, dlaczego w przeszłości nie ubiegał się o dostęp do informacji objętych klauzulą "ściśle tajne". Według posłów PiS, posiedzenie mogłoby odbyć się już w najbliższy piątek.

Kontrowersje wokół kontaktów z Rosją

Zdaniem polityków PiS, powodem braku wniosku o dostęp do tajnych informacji miały być kontakty biznesowe Czarzastego z rosyjską przedsiębiorczynią Swietłaną Czestnych. Według nich, marszałek Sejmu nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa z uwagi na konieczność ujawnienia relacji z obcokrajowcami. Temat ten pojawił się również w agendzie najbliższego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie ma być omawiana kwestia "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu.

Stanowisko służb i odpowiedź Czarzastego

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych zapewnił, że Włodzimierz Czarzasty posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności i nie budzi zastrzeżeń służb. Sam marszałek podkreślił, że wszystkie jego kontakty zostały dokładnie sprawdzone i nie ma żadnych podstaw do zarzutów. Z kolei szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec zaznaczył, że Czarzasty był już w przeszłości sprawdzany przez służby, a jego zaangażowanie w pracę sejmowej komisji ds. służb specjalnych było ograniczone.

Polityczna wymiana zarzutów

W odpowiedzi na działania PiS, politycy Nowej Lewicy zaproponowali zwołanie tajnego posiedzenia Sejmu dotyczącego przeszłości prezydenta Karola Nawrockiego. Marszałek Czarzasty zaapelował także o rozszerzenie porządku obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego o kwestie dotyczące kontaktów prezydenta z osobami powiązanymi ze środowiskiem pseudokibiców.