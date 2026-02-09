Około 135 mln zł ma kosztować budowa Polskiego Centrum Certyfikacji i Rozwoju Systemów Bezzałogowych, czyli tzw. Doliny Dronowej na Podkarpaciu. Inwestycja, finansowana przez samorząd województwa, ma powstać na terenie gminy Tuszów Narodowy (pow. mielecki) do 2029 roku. Do współpracy zaproszono ekspertów, którzy współtworzyli Dolinę Dronową w Nevadzie w USA.

Wystawa produktów polskich producentów bezzałogowych systemów uzbrojenia w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej, kwiecień 2025 r. / Paweł Supernak / PAP

O planach budowy Doliny Dronowej poinformowała w poniedziałek Małgorzata Jarosińska-Jedynak - członek zarządu województwa podkarpackiego.

Łączny koszt projektu szacowany jest na ok. 135 mln zł, z czego dofinansowanie z unijnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia wyniesie od 8 do 10 mln euro.

Zdaniem Jarosińskiej-Jedynak projekt zrewolucjonizuje europejski rynek systemów bezzałogowych. Będzie to pierwszy tego typu ośrodek nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Jako pierwsze centrum umożliwi pełną certyfikację dronów w klasach od C0 do C6. Placówka uzyska akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz notyfikację Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - wyliczała.

W ośrodku certyfikowane będą również drony o zastosowaniu wojskowym.

Dolina Dronowa w Tuszowie Narodowym

Dolina Dronowa ma powstać w gminie Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim na 13-hektarowej działce. Zaplanowano tam budowę budynku badawczego z wieżą kontroli lotów, hangaru oraz dwóch pasów startowych.

Obecnie trwają rozmowy z samorządem gminy w sprawie zakupu gruntu.

Partnerami projektu są m.in. Politechnika Rzeszowska oraz Klaster Systemów Bezzałogowych. Uczelnia podpisała już umowę na dofinansowanie budowy Centrum Badawczego Bezzałogowych Systemów Powietrznych. Projekt o wartości 8 mln zł będzie stanowił naukowy filar Doliny Dronowej.

Aneta Łobodzińska, prezeska Centrum Naukowo-Technologicznego Systemów Bezzałogowych i koordynatorka klastra, dodała na konferencji, że przy powstawaniu podkarpackiego ośrodka pracują eksperci, którzy współtworzyli Dolinę Dronową w Nevadzie w Stanach Zjednoczonych.

Chcemy łączyć wszystkich działających w szeroko rozumianej branży dronowej. Jesteśmy otwarci na studentów oraz podmioty prywatne i publiczne - zapowiedziała Łóbodzińska.