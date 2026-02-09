Nowe zasady ortograficzne już obowiązują, a Ty możesz sprawdzić, jak dobrze je znasz! Uniwersytet Jagielloński zaprasza na IX Dyktando Krakowskie - wydarzenie, które co roku przyciąga miłośników języka polskiego. Sprawdź, czy poradzisz sobie z ortograficznymi pułapkami i powalcz o tytuł Krakowskiego Mistrza Ortografii!

IX Dyktando Krakowskie odbędzie się 7 marca 2026 r. w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie / Shutterstock

Nowy rok, nowe wyzwania dla miłośników języka polskiego. Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują zaktualizowane zasady ortograficzne, a to doskonały moment, by sprawdzić swoją znajomość polszczyzny w praktyce.

Uniwersytet Jagielloński już po raz dziewiąty zaprasza do udziału w Dyktandzie Krakowskim - wydarzeniu, które na stałe wpisało się w kalendarz krakowskich inicjatyw edukacyjnych. RMF FM od lat wspiera to wydarzenie i promuje zasady poprawnej polszczyzny.

Rejestracja na IX Dyktando Krakowskie rusza w poniedziałek, 9 lutego.

Samo wydarzenie odbędzie się w sobotę, 7 marca 2026 roku w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33. To nie tylko szansa na sprawdzenie własnych umiejętności, ale również okazja, by poczuć emocje rywalizacji i zanurzyć się w niezwykłym świecie polszczyzny - w samym sercu Krakowa. Od lat dyktando przyciąga zarówno uczniów, jak i dorosłych, którzy pragną zmierzyć się z językowymi pułapkami i powalczyć o tytuł Krakowskiego Mistrza Ortografii. Tematyka dyktand często odwołuje się do historii miasta, jego kultury oraz lokalnych ciekawostek, co sprawia, że konkurs zyskuje nie tylko wymiar edukacyjny, ale także regionalny.

W tym roku uczestnicy zmierzą się z nowymi zasadami ortograficznymi, które weszły w życie z początkiem 2026 roku. Zmiany dotyczą m.in. pisowni wielkich i małych liter, łącznej i rozdzielnej pisowni wyrazów oraz nowych reguł dotyczących zapisu niektórych nazw własnych. To wyzwanie nawet dla doświadczonych miłośników języka - nowe przepisy wprowadzają bowiem nie tylko uproszczenia, ale i kilka pułapek, które mogą zaskoczyć nawet najlepszych.

Szczegółowe informacje o zmianach można znaleźć na stronie Rady Języka Polskiego.

Od lat w ramach Dyktanda Krakowskiego piszą także juniorzy / RMF FM

Dyktando tradycyjnie podzielone będzie na dwie kategorie: junior (do 15. roku życia) oraz open (pozostali uczestnicy). O poprawność językową i przestrzeganie regulaminu zadba jury złożone z ekspertów Wydziału Polonistyki UJ oraz członków honorowych. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.

Wydarzenie uświetni spotkanie z dr. inż. Adamem Mirkiem - naukowcem, popularyzatorem nauki i autorem bestsellerowych książek dla dzieci. W programie znajdą się także panel ekspercki z udziałem członków Rady Języka Polskiego, zwiedzanie zakamarków Biblioteki Jagiellońskiej oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.