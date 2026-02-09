Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął zbieranie danych dotyczących liczby noworodków, które nie zostały zaszczepione przeciwko gruźlicy w szpitalach. Decyzja ta związana jest z wprowadzeniem nowego badania przesiewowego, które może opóźniać podanie szczepionki. Eksperci podkreślają, że szczepienie przeciwko gruźlicy pozostaje priorytetem zdrowotnym.

Coraz więcej noworodków niezaszczepionych przeciw gruźlicy. GIS zbiera dane ze szpitali / Shutterstock

GIS zbiera dane o liczbie noworodków niezaszczepionych przeciw gruźlicy w szpitalach po wprowadzeniu nowego badania przesiewowego.

Szczepienie przeciwko gruźlicy jest priorytetem, a ryzyko zachorowania u nieszczepionych dzieci jest wyższe niż ryzyko wystąpienia przeciwwskazań.

Lekarze zwracają uwagę na brak przygotowania systemu ochrony zdrowia do zmian związanych z nowym badaniem.

GIS analizuje liczbę niezaszczepionych noworodków

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) rozpoczął zbieranie danych dotyczących liczby noworodków, które nie otrzymały szczepionki przeciwko gruźlicy w szpitalach od września ubiegłego roku. Powodem jest wprowadzenie nowego badania przesiewowego, mającego na celu wykrycie ciężkiego, złożonego niedoboru odporności (SCID), który stanowi przeciwwskazanie do szczepienia.

Nowe badanie przesiewowe a szczepienia

Wynik badania przesiewowego na SCID jest zazwyczaj znany dopiero po wypisie dziecka ze szpitala. W związku z tym część rodziców decyduje się poczekać z podaniem szczepionki do momentu otrzymania wyników. W niektórych szpitalach odsetek odmów szczepienia sięga nawet 50 procent, podczas gdy w innych jest znacznie niższy.

Priorytet szczepień i ryzyko zachorowania

GIS oraz Ministerstwo Zdrowia przypominają, że szczepienie przeciwko gruźlicy powinno być wykonane jak najszybciej po urodzeniu, najlepiej w pierwszej dobie życia. Podkreślają, że ryzyko zachorowania na gruźlicę u nieszczepionych noworodków jest znacznie wyższe niż ryzyko wystąpienia SCID, które w Polsce diagnozuje się u zaledwie kilku dzieci rocznie.

Brak przygotowania systemu ochrony zdrowia

Lekarze zwracają uwagę, że system ochrony zdrowia nie był odpowiednio przygotowany na wprowadzenie nowego badania przesiewowego. Brakuje jasnych wytycznych dotyczących postępowania w przypadku wykrycia przeciwwskazań do szczepienia, co powoduje niepewność zarówno wśród rodziców, jak i personelu medycznego.

Wysoki poziom zaszczepienia, ale pojawiają się odmowy

Według wstępnych analiz GIS, średni poziom zaszczepienia noworodków przeciwko gruźlicy w Polsce wynosi około 95 procent. Jednak w niektórych placówkach obserwuje się wzrost liczby odmów szczepienia, co budzi niepokój wśród specjalistów.

Szczepienie przeciwko gruźlicy pozostaje jednym z obowiązkowych szczepień ochronnych w Polsce i powinno być wykonane przed wypisem noworodka ze szpitala. GIS zapowiada dalszą analizę sytuacji i apeluje o nieodkładanie szczepień na później.