Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął zbieranie danych dotyczących liczby noworodków, które nie zostały zaszczepione przeciwko gruźlicy w szpitalach. Decyzja ta związana jest z wprowadzeniem nowego badania przesiewowego, które może opóźniać podanie szczepionki. Eksperci podkreślają, że szczepienie przeciwko gruźlicy pozostaje priorytetem zdrowotnym.
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) rozpoczął zbieranie danych dotyczących liczby noworodków, które nie otrzymały szczepionki przeciwko gruźlicy w szpitalach od września ubiegłego roku. Powodem jest wprowadzenie nowego badania przesiewowego, mającego na celu wykrycie ciężkiego, złożonego niedoboru odporności (SCID), który stanowi przeciwwskazanie do szczepienia.
Wynik badania przesiewowego na SCID jest zazwyczaj znany dopiero po wypisie dziecka ze szpitala. W związku z tym część rodziców decyduje się poczekać z podaniem szczepionki do momentu otrzymania wyników. W niektórych szpitalach odsetek odmów szczepienia sięga nawet 50 procent, podczas gdy w innych jest znacznie niższy.
GIS oraz Ministerstwo Zdrowia przypominają, że szczepienie przeciwko gruźlicy powinno być wykonane jak najszybciej po urodzeniu, najlepiej w pierwszej dobie życia. Podkreślają, że ryzyko zachorowania na gruźlicę u nieszczepionych noworodków jest znacznie wyższe niż ryzyko wystąpienia SCID, które w Polsce diagnozuje się u zaledwie kilku dzieci rocznie.
Lekarze zwracają uwagę, że system ochrony zdrowia nie był odpowiednio przygotowany na wprowadzenie nowego badania przesiewowego. Brakuje jasnych wytycznych dotyczących postępowania w przypadku wykrycia przeciwwskazań do szczepienia, co powoduje niepewność zarówno wśród rodziców, jak i personelu medycznego.
Według wstępnych analiz GIS, średni poziom zaszczepienia noworodków przeciwko gruźlicy w Polsce wynosi około 95 procent. Jednak w niektórych placówkach obserwuje się wzrost liczby odmów szczepienia, co budzi niepokój wśród specjalistów.
Szczepienie przeciwko gruźlicy pozostaje jednym z obowiązkowych szczepień ochronnych w Polsce i powinno być wykonane przed wypisem noworodka ze szpitala. GIS zapowiada dalszą analizę sytuacji i apeluje o nieodkładanie szczepień na później.