Policja analizuje dwa egzemplarze broni palnej, które zostały znalezione podczas niedawnych poszukiwań w okolicach Praia da Luz w Portugalii. To właśnie tam w 2007 roku zaginęła trzyletnia Madeleine McCann. Śledztwo w tej sprawie trwa już ponad 17 lat.

Sprawa Madeleine McCann wciąż żywa / PAP

Znaleziono dwie sztuki broni palnej podczas przeszukań w rejonie Praia da Luz - jedna z nich, nowocześniejsza, została wydobyta ze studni i może mieć potencjalny związek ze śledztwem.

Próbki i przedmioty zabezpieczone w Portugalii zostały przekazane do badań w laboratoriach w Lizbonie i Niemczech - śledczy analizują ich ewentualne powiązania z Christianem Bruecknerem.

Główny podejrzany, znany z wcześniejszego posiadania zabytkowych pistoletów, miał nosić broń podczas pobytu w Algarve; nadal jednak nie postawiono mu formalnych zarzutów w sprawie Maddie.

Trzydniowe poszukiwania w tzw. "pułapce Bruecknera" uznano za nieudane - policja nie znalazła przełomowych dowodów, jednak natrafiono na odzież, kości zwierząt i pozostałości po obozowisku.

Jak poinformował portugalski dziennik "Correio da Manhã", w ubiegłym tygodniu służby zabezpieczyły dwa zardzewiałe pistolety: jeden odnaleziono w zaroślach, drugi - w studni w rejonie Algarve. Choć pierwszy uznano za nieistotny dla śledztwa dotyczącego Maddie i powiązano z inną sprawą, drugi - nowocześniejszy - wzbudził większe zainteresowanie śledczych.

Przedmioty określono jako "artefakty archeologiczne", ale ich odkrycie może mieć znaczenie w kontekście głównego podejrzanego - Christiana Bruecknera. 48-letni Niemiec, przebywając w tamtym czasie w Portugalii, miał regularnie nosić przy sobie broń. Śledztwo brytyjskiego dziennika "The Sun" ujawniło, że mężczyzna posiadał dwa zabytkowe pistolety, co może łączyć go z odnalezionymi przedmiotami.

Są bardzo stare i zardzewiałe. Opisałbym je niemal jako artefakty archeologiczne - skomentował jeden z portugalskich śledczych, prosząc o anonimowość. Inny informator przekazał, że jedna osoba została już wykluczona z udziału w sprawie Maddie, natomiast trwa osobne dochodzenie mające na celu ustalenie pochodzenia broni i jej ewentualnych powiązań.

Wszystkie próbki zabezpieczone podczas poszukiwań zostaną poddane szczegółowym testom kryminalistycznym w Lizbonie. Kluczowe dowody zostaną następnie przesłane do Niemiec, gdzie śledztwo prowadzą tamtejsze władze.

Sprawa Madeleine McCann wciąż bez przełomu

Choć trzydniowe działania policji w rejonie Praia da Luz nie przyniosły przełomowych rezultatów - nie znaleziono bezpośrednich dowodów związanych z zaginięciem dziewczynki - śledczy natrafili na elementy odzieży, kości zwierząt oraz pozostałości obozowiska, które mogło należeć do Bruecknera. Podejrzewa się, że to właśnie tam miał rozbić dziki obóz.

Niemieckie media, m.in. Berliner Morgenpost, donoszą, że obecnie analizowane są kolejne próbki i dowody, w tym fragmenty ubrań i "nieokreślone znaleziska", które mogą, choć nie muszą, mieć związek ze sprawą Madeleine.

Luis Neves, szef portugalskiej policji kryminalnej (Polícia Judiciária), zapewnił w ubiegły piątek, że przeszukania nie były bezowocne, mimo braku jednoznacznych rezultatów.

Sprawa Madeleine McCann wciąż budzi ogromne emocje opinii publicznej. Najnowsze tropy pojawiły się krótko po publikacji głośnego dokumentu "Madeleine McCann: Inside the Secret Evidence", w którym "The Sun" ujawnia nieznane dotąd fakty na temat Bruecknera. Film prezentuje m.in. zdjęcia dziecięcych zabawek, strojów kąpielowych i innych przedmiotów znalezionych w jego posiadłościach, a także dowody wskazujące na jego obsesję na punkcie dzieci.

Mimo iż Brueckner nadal nie został formalnie oskarżony w związku ze zniknięciem Madeleine i utrzymuje, że jest niewinny, prokuratorzy z Niemiec starają się zebrać wystarczający materiał dowodowy, by zatrzymać go za kratkami. Czas działa jednak na niekorzyść śledczych - jeśli w najbliższych miesiącach nie znajdą twardych dowodów, podejrzany we wrześniu może zostać wypuszczony na wolność.

Sprawa Madeleine McCann pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych i poruszających zagadek kryminalnych XXI wieku. Choć nadzieja na odnalezienie dziewczynki zmalała z biegiem lat, śledczy nie ustają w próbach rozwikłania tej dramatycznej historii.