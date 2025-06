Według telewizji SIC do piątku nie potwierdziły się informacje, jakoby inspektorzy policji mieli zabezpieczyć dowody na jednym z przeszukiwanych terenów.

Poszukiwania zakończyły się bez przełomu w sprawie, w której głównym podejrzanym jest pochodzący z Niemiec 47-letni Christian Bruecker. Podejrzewa się go, że przed 18 laty w pobliżu plaży Luz miał porwać i zabić Maddie - przekazała portugalska stacja, przypominając, że od 2000 r. do 2017 r. regularnie bywał on w Algarve.

Osadzony aktualnie w niemieckim więzieniu Brueckner w 2005 r. dopuścił się w Algarve gwałtu na 72-letniej turystce z USA. Sprawcę ujęto po trwającym kilkanaście lat śledztwie i skazano go na 7 lat więzienia.

Jego planowane na wrzesień zwolnienie może jednak zostać opóźnione - pojawiły się bowiem doniesienia o kolejnych przestępstwach, których miał się dopuścić za kratami, m.in. wobec funkcjonariuszy więziennych.

Niemieckie służby uważają, że po zwolnieniu Brueckner zniknie bez śladu.

Tajemnicze zniknięcie sprzed 18 lat

W przeszłości już kilkakrotnie podejmowano próby odnalezienia śladów Maddie McCann, ale nie przyniosły one żadnych rezultatów.

Trzyletnia Brytyjka zniknęła w tajemniczych okolicznościach wieczorem 3 maja 2007 r. z domu letniskowego, w którym wraz z rodziną przebywała na wakacjach przy Praia da Luz.

W chwili jej zaginięcia rodzice byli z przyjaciółmi na kolacji w położonej nieopodal restauracji.