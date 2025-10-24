W Nowej Zelandii doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 13-letniego chłopca, który połknął aż 100 magnesów neodymowych. Nastolatek zamówił je przez popularną platformę internetową, mimo że sprzedaż takich produktów na użytek domowy jest w kraju zakazana od ponad dekady. Lekarze określili sprawę jako "alarmującą" i ostrzegają przed łatwym dostępem dzieci do niebezpiecznych przedmiotów w sieci.

Lekarze usunęli 100 magnesów z jelita nastolatka / Shutterstock

Chłopiec trafił do szpitala w Taurandze po czterech dniach nasilającego się bólu brzucha. Początkowo objawy nie wskazywały na poważne zagrożenie, jednak szczegółowy wywiad ujawnił szokującą prawdę - nastolatek przyznał się do połknięcia około 80-100 małych, silnych magnesów neodymowych o wymiarach 5x2 mm. Magnesy te zostały zakupione przez chińską platformę internetową Temu, która cieszy się rosnącą popularnością wśród młodych użytkowników.

Magnesy - śmiertelne zagrożenie w rękach dzieci

Neodym to pierwiastek ziem rzadkich wykorzystywany do produkcji najmocniejszych magnesów na świecie. Ich niewielki rozmiar i kolorowe wykonanie sprawiają, że są atrakcyjne dla dzieci, które często traktują je jak zabawki lub gadżety antystresowe. Niestety, połknięcie nawet kilku takich magnesów może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych.

Lekarze ostrzegają, że połknięte magnesy mogą przyciągać się przez ściany jelit, powodując powstawanie przetok - nieprawidłowych połączeń pomiędzy różnymi częściami przewodu pokarmowego. W skrajnych przypadkach dochodzi do perforacji jelit, co stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. W przypadku nowozelandzkiego nastolatka konieczne było chirurgiczne usunięcie fragmentu jelita, aby uratować mu życie.