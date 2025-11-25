"Państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci, zawarte legalnie w innym kraju Unii Europejskiej, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków" - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy dwóch Polaków, którzy w 2018 roku zawarli związek małżeński w Berlinie.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Dwóch obywateli polskich, którzy zawarli związek małżeński w Niemczech, wniosło o transkrypcję ich aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego, aby ich małżeństwo zostało uznane w Polsce.

Odmówiono im tego, ponieważ, że prawo polskie nie dopuszcza małżeństw osób tej samej płci.

W odpowiedzi na pytanie sądu krajowego, Trybunał Sprawiedliwości uznał, że odmowa uznania małżeństwa dwóch

obywateli Unii legalnie zawartego w innym państwie członkowskim, jest sprzeczna z prawem Unii, ponieważ narusza tę swobodę oraz prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Sprawa dotyczy dwóch Polaków, którzy w 2018 roku zawarli związek małżeński w Berlinie. Para, chcąc przenieść się do Polski, złożyła wniosek o wpisanie ich niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego, ale spotkała się z odmową, ponieważ polskie prawo nie zezwala na uznanie małżeństw osób tej samej płci.

We wtorek TSUE orzekł, że odmowa uznania przez państwo członkowskie małżeństwa dwóch obywateli Unii - legalnie zawartego w innym kraju UE - jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej. TSUE uznał, że co prawda normy dotyczące małżeństw należą do kompetencji państw członkowskich, te jednak są zobowiązane do przestrzegania prawa UE, gwarantującego obywatelom prawo do swobody przemieszczania się, prawo do pobytu na terytorium innych pastw członkowskich i prowadzenia przez nich tam zwykłego życia rodzinnego.

Orzeczenie TSUE nie oznacza, że państwo ma obowiązek wprowadzenia małżeństw tej samej płci do prawa krajowego, jest jednak ono zobowiązane uznać taki związek, jeśli został on zawarty zgodnie z prawem w innym kraju UE.