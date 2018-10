Sąd apelacyjny w Paryżu odrzucił odwołanie Nicolasa Sarkozy'ego od decyzji Krajowej Prokuratury Finansowej o wniesieniu przeciwko niemu sprawy karnej o korupcję i handel wpływami. Jeśli następne odwołanie zostanie też odrzucone, 63-letni były prezydent Francji będzie musiał stanąć przed sądem.

Nicolas Sarkozy / LUDOVIC MARIN / POOL / PAP/EPA

Zgodnie z francuskim prawem podejrzanemu oficjalnie nie stawia się zarzutów kryminalnych, jeśli sprawa nie zostanie skierowana do sądu. W przypadku odrzucenia jego dwóch apelacji były prezydent będzie jednak zmuszony w nim odpowiadać.

Jak zastrzega Reuters, nie wiadomo, kiedy zapadnie decyzja w sprawie drugiego odwołania.



Za handel wpływami we Francji grozi do pięciu lat więzienia i kara w wysokości 500 tys. euro. Sarkozy konsekwentnie odpiera jednak zarzuty o popełnienie przestępstw.



Byłemu prezydentowi zarzucono, że usiłował nielegalnie otrzymać tajne informacje od sędziego Gilberta Aziberta, gdy był on sędzią sądu kasacyjnego; Sarkozy komunikował się w tej sprawie ze swym adwokatem i przyjacielem Thierrym Herzogiem za pomocą tajnego telefonu, pod fałszywą tożsamością, jako Paul Bismuth.



Herzog i Sarkozy rozmawiali o "możliwości skorzystania z faktu, że w sądzie kasacyjnym był sędzia, który był im przychylny", zidentyfikowany później jako Azibert - pisze "Le Monde".



W zamian za tę przychylność Azibert liczył na to, że otrzyma stanowisko w Monako - podaje dziennik.



Podejrzany m.in. o nielegalne finansowanie kampanii prezydenckiej

21 marca Sarkozy'ego postawiono w stan oskarżenia w związku podejrzeniem o nielegalne finansowanie kampanii prezydenckiej z pieniędzy przekazanych przez reżim libijskiego przywódcy Muammara Kadafiego. Postępowanie sądowe w tej sprawie media nazwały aferą libijską. Byłemu prezydentowi zarzucono też korupcję i zatajenie libijskich środków publicznych.



Wcześniej Sarkozy został już postawiony przed sądem karnym w odrębnej sprawie, zwanej aferą Bygmaliona, a dotyczącej finansowania jego nieudanej kampanii reelekcyjnej w 2012 roku. Sarkozy'emu zarzucono, że świadomie przekroczył dopuszczalny pułap wydatków na kampanię. Wysokość budżetu na kampanie regulowana jest prawem, aby była ona równa dla kandydatów. Śledztwo, wszczęte w 2014 roku, wykazało istnienie rozbudowanego systemu fałszywych faktur.