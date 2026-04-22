Rurociąg Przyjaźń wznawia działalność. Dostawy ropy naftowej z Ukrainy na Słowację są oczekiwane w czwartek - poinformowała ministra gospodarki Słowacji Denisa Sakova. Wołodymyr Zełenski ogłosił we wtorek, że Ukraina zakończyła prace naprawcze rurociągu.
- Wznowienie dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń z Ukrainy na Słowację planowane jest na czwartek.
- Tranzyt rosyjskiej ropy przez Ukrainę na Słowację i Węgry był wstrzymany od końca stycznia z powodu uszkodzenia rurociągu po rosyjskim ataku.
Wznowienie dostaw ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń z Ukrainy na Słowację jest oczekiwane w czwartek - poinformowała w środę ministra gospodarki Słowacji Denisa Sakova na Facebooku.
Szefowa resortu napisała, że strona ukraińska poinformowała ją, iż zwiększanie ciśnienia w rurociągu rozpoczęło się w środę rano od Białorusi.
Wysoki rangą przedstawiciel władz ukraińskich powiedział natomiast w środę agencji AFP, że rurociąg Przyjaźń wznowi działalność "w ciągu kilku godzin".
Tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę na Słowację i Węgry został wstrzymany pod koniec stycznia w wyniku uszkodzenia magistrali w rosyjskim ataku.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał we wtorek, że jego kraj zakończył naprawę uszkodzonego odcinka rurociągu i może on wznowić działalność.
Od wznowienia dostaw ustępujący premier Węgier Viktor Orban uzależniał odblokowanie pożyczki UE dla Ukrainy wysokości 90 mld euro.