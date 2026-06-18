W Brukseli, na tle polsko-ukraińskiego sporu o "Bohaterów UPA", doszło do spotkania Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim. "Omówiliśmy kwestie z agendy dwustronnej" - poinformował ukraiński prezydent, po raz kolejny podkreślając, że jest wdzięczny Polsce za wsparcie udzielone Ukrainie od pierwszych dni rosyjskiej inwazji.
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Jako pierwszy o rozmowie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Tuskiem w Brukseli poinformował portal Europejska Prawda, dodając, że do spotkania doszło przed początkiem posiedzenia plenarnego szczytu UE.
Rozmowę z polskim premierem potwierdził prezydent Ukrainy. "Spotkałem się w Brukseli z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Omówiliśmy kwestie z agendy dwustronnej i oraz integrację Ukrainy z Unią Europejską, a także pozostałe wyzwania stojące przed wszystkimi krajami europejskimi w związku z rosyjską agresją" - napisał w mediach społecznościowych.
"Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie udzielone Ukrainie od pierwszych dni rosyjskiej inwazji - to coś naprawdę ważnego dla naszego regionu i całej Europy. Nasze wspólne interesy w zakresie bezpieczeństwa i wolność każdego narodu żyjącego w sąsiedztwie Rosji muszą być chronione" - podkreślił, dołączając krótkie nagranie.