Na materiale wideo widać, że prezydentowi Ukrainy towarzyszył minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, natomiast obok polskiego premiera była Agnieszka Bartol, przedstawicielka RP przy UE.

"Zaostrzenie konfliktu historycznego"

Informując o spotkaniu, Europejska Prawda zwróciła uwagę na narastające napięcia między Polską a Ukrainą.

"O wynikach (rozmów) nie poinformowano, jednak to spotkanie ma szczególne znaczenie ze względu na zaostrzenie konfliktu historycznego między dwoma krajami oraz zbliżającą się Konferencję Odbudowy Ukrainy w Gdańsku, na której początkowo planowana była obecność prezydenta Zełenskiego" - skomentował portal.

Następnie portal dodał, że według "niektórych polskich źródeł" ukraiński prezydent "przyjedzie do Gdańska mimo skandalu z 'Bohaterami UPA'". Podkreślił jednak, że dotychczas nie było oficjalnego potwierdzenia wizyty szefa państwa ukraińskiego w Polsce.

Spór o "Bohaterów UPA"

Spór polsko-ukraiński wokół "Bohaterów UPA" wybuchł pod koniec maja po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał takie imię jednej z ukraińskich jednostek wojskowych . Decyzja wywołała falę krytyki w Polsce - z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego jednym z punktów zwołanego na 8 czerwca posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego było odebranie tego odznaczenia ukraińskiemu przywódcy.

Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła uczestniczącemu w jej obradach prezydentowi opinię w tej sprawie. Przedstawiciele kancelarii prezydenta informowali później, że Karol Nawrocki podejmie decyzję w tej sprawie "w odpowiednim czasie". Do dziś ona nie zapadła.

Polska i Ukraina od lat różnią się w ocenie działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Dla polskiej strony wydarzenia z 1943 r. na Wołyniu były zbrodnią ludobójstwa, dla Ukraińców był to efekt symetrycznego konfliktu zbrojnego, za który w równym stopniu odpowiedzialne były obie strony. Dodatkowo Ukraińcy postrzegają OUN i UPA przeważnie jako organizacje antysowieckie (ze względu na ich powojenny ruch oporu wobec ZSRR), a nie antypolskie.