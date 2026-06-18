"Nasze działania będą ukierunkowane na wzmocnienie współpracy gospodarczej i wojskowej z Polską" - powiedział w Warszawie Jordan Bardella. Przewodniczący francuskiego Zjednoczenia Narodowego, który rozpoczął w czwartek dwudniową wizytę w naszym kraju, zapewnił, że jego ugrupowanie stawia na partnerstwo z Polską, a przyjaźń między oboma państwami wykracza poza formalne traktaty.

Przewodniczący francuskiego Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella (L) i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (P) podczas konferencji prasowej w Sejmie / Radek Pietruszka / PAP

Jordan Bardella, lider francuskiego Zjednoczenia Narodowego, podczas wizyty w Polsce zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie dążyć do zacieśnienia współpracy gospodarczej i wojskowej z Polską.

W trakcie spotkań z polskimi politykami francuski polityk zwrócił uwagę na potrzebę wspólnej odpowiedzi na zagrożenia dla Europy, w tym wsparcia dla Ukrainy oraz ochrony granic przed presją migracyjną.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Jordan Bardella, lider francuskiego Zjednoczenia Narodowego (RN), rozpoczął w czwartek dwudniową wizytę w Polsce. Przed siedzibą Frontexu w Warszawie polityk odniósł się do relacji polsko-francuskich, krytykując obecnego prezydenta Emmanuela Macrona za - jak to ujął - "zaszkodzenie wizerunkowi Francji".

Zapytany przez Polską Agencję Prasową o ocenę Traktatu z Nancy, podkreślił, że "przyjaźń polsko-francuska wykracza poza ten dokument". Oczywiście, jeśli jutro staniemy na czele kraju, nasze działania będą ukierunkowane na wzmocnienie współpracy gospodarczej i wojskowej z Polską, zgodnie z postanowieniami Traktatu z Nancy. Ale doskonale pan wie, że stosunki te mają długą historię - zaznaczył.

Polityk odniósł się także do historycznych zaszłości. Pytany o rok 1939, kiedy Francja mimo obowiązujących umów międzynarodowych nie przyszła na pomoc Polakom walczącym z Niemcami, przyznał, że "historia była skomplikowana", ale podkreślił, że nie będzie jej pisał na nowo, "stojąc na chodniku". Zwrócił uwagę na znaczenie współpracy w obliczu obecnych zagrożeń.

Przyjaźń między Francją a Polską stanowi integralną część historii Europy. W obliczu wielkich niepewności na świecie, w kontekście wysiłków Polski na rzecz ponownego zbrojenia, Francja i Warszawa mają za zadanie współpracować, ramię w ramię, aby budować przyszłą potęgę europejską - mówił Jordan Bardella.

Spotkania z polskimi politykami i kwestie bezpieczeństwa

W czwartek Jordan Bardella spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim oraz przedstawicielami Konfederacji. Rozmowy dotyczyły m.in. walki z presją migracyjną i sytuacji wyborczej w obu krajach. Polityk odniósł się także do kwestii wsparcia dla Ukrainy.

Musimy umożliwić Ukrainie obronę swoich granic i chronienie swojej integralności terytorialnej. Musimy oczywiście zrobić to gwarancjami bezpieczeństwa, które będą wystarczająco solidne, żeby odstraszyć Rosję przed podjęciem nowych ambicji imperialnych na ziemi europejskiej - podkreślił.

Wcześniej w czwartek francuski polityk złożył wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz oddał hołd bohaterom getta warszawskiego przy monumencie ich upamiętniającym - Pomniku Bohaterów Getta Warszawskiego. W piątek planuje wizytę na granicy Polski z Białorusią. Podczas wizyty w Polsce towarzyszy mu Fabrice Leggeri, były dyrektor wykonawczy Frontexu, obecnie europarlamentarzysta Zjednoczenia Narodowego.

Wizyta Jordana Bardelli w Polsce odbywa się w trakcie kampanii wyborczej we Francji. Według sondaży, politycy Zjednoczenia Narodowego mają obecnie największe poparcie przed wyborami prezydenckimi w 2027 roku.