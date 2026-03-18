W szwajcarskim kurorcie narciarskim Titlis doszło w środę do bardzo groźnie wyglądającego wypadku kolejki gondolowej. Jedna z gondol urwała się z liny, uderzyła o ziemię, a następnie koziołkując po zboczu, stoczyła do podnóża góry. Jedna osoba zginęła.

  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco

Titlis to szczyt w środkowej Szwajcarii (o wysokości 3238 m n.p.m.), w Alpach Berneńskich, górujący nad Engelbergiem.

Doszło tam dzisiaj do bardzo groźnie wyglądającego wypadku na kolejce gondolowej (według jednego ze źródeł katastrofa nastąpiła ok. godz. 11). Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery: gondola urywa się z liny, uderza o zaśnieżone zbocze, a następnie, koziołkując kilka razy, stacza do podnóża góry. 

Na miejscu pojawił się śmigłowiec Rega - Szwajcarskiej Służby Ratownictwa Lotniczego. 

Policja kantonalna z Nidwalden potwierdziła, że doszło do wypadku, lecz przez kilka godzin nie podawała szczegółów. Po godz. 15 w Engelbergu odbyła się konferencja prasowa. "Jedna osoba, która znajdowała się w rozbitej gondoli, zginęła. Tożsamość ofiary nie jest znana" - poinformował szwajcarski serwis 20 Minuten.

Według policji, mężczyzna był reanimowany na miejscu zdarzenia, ale zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Jak wynika z danych MeteoSwiss, w ośrodku narciarskim Titlis mocno dzisiaj wieje wiatr (do 84 km/h). Kolejka, mimo tych trudnych warunków, działała. Ta kwestia będzie przedmiotem śledztwa.

Jak można przeczytać na stronie internetowej ośrodka narciarskiego Titlis, kolejka linowa Titlis Xpress Trübsee-Stand w środę została zamknięta z powodu silnego wiatru.

Jej przepustowość wynosi 2400 osób na godzinę. Titlis to największy ośrodek narciarski w środkowej Szwajcarii, oferujący łącznie 82 kilometry tras narciarskich.

