Na miejscu pojawił się śmigłowiec Rega - Szwajcarskiej Służby Ratownictwa Lotniczego.

Policja kantonalna z Nidwalden potwierdziła, że doszło do wypadku, lecz przez kilka godzin nie podawała szczegółów. Po godz. 15 w Engelbergu odbyła się konferencja prasowa. "Jedna osoba, która znajdowała się w rozbitej gondoli, zginęła. Tożsamość ofiary nie jest znana" - poinformował szwajcarski serwis 20 Minuten.

Według policji, mężczyzna był reanimowany na miejscu zdarzenia, ale zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Jak wynika z danych MeteoSwiss, w ośrodku narciarskim Titlis mocno dzisiaj wieje wiatr (do 84 km/h). Kolejka, mimo tych trudnych warunków, działała. Ta kwestia będzie przedmiotem śledztwa.

Jak można przeczytać na stronie internetowej ośrodka narciarskiego Titlis, kolejka linowa Titlis Xpress Trübsee-Stand w środę została zamknięta z powodu silnego wiatru.

Jej przepustowość wynosi 2400 osób na godzinę. Titlis to największy ośrodek narciarski w środkowej Szwajcarii, oferujący łącznie 82 kilometry tras narciarskich.



