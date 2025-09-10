W środę w okolicach Oleśna w gminie Gronowo Elbląskie (woj. warmińsko-mazurskie) odnaleziono drona. Maszyna spadła na pole, około 500 metrów od najbliższych zabudowań. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez władze lokalne i wojewódzkie. Na terenie Polski odnaleziono dotąd osiem dronów - sześć na Lubelszczyźnie, jeden w Łódzkiem i jeden w Warmińsko-Mazurskiem.

Dron, który został znaleziony w środę w okolicach Oleśna w gminie Gronowo Elbląskie, znajdował się na polu, ok. 500 m od zabudowań. Nikomu nic się nie stało i żaden budynek nie został uszkodzony.  

To szczere pole, ale widoczne z najbliższych zabudowań – przekazał wójt gminy Gronowo Elbląskie Marcin Ślęzak.

Zaznaczył, że czynności wyjaśniające prowadzą odpowiednie służby, które są na miejscu. 

To dron lekkiej konstrukcji, koloru białego, podobny do tych, które spadły w Lubelskiem. 

Wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król zapowiedział zwołanie sztabu kryzysowego. Podał, że jest w stałym kontakcie z szefem MSWiA. 

Wskazał, że w przypadku natrafienia na podejrzane szczątki należy niezwłocznie powiadomić policję lub numer alarmowy 112 i nie podejmować prób ich dotykania. 

Z najnowszych informacji, do których dotarł dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, wynika, że na terenie Polski odnaleziono dotąd osiem dronów - sześć na Lubelszczyźnie, jeden w Łódzkiem i jeden w Warmińsko-Mazurskiem.

W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną i zostały zestrzelone przez wojsko. Władze w Warszawie zwołały nadzwyczajne posiedzenia, prowadzą konsultacje z NATO. W ciągu 48 godzin zwołana ma być Rada Bezpieczeństwa Narodowego. 

Światowi przywódcy wyrazili solidarność z Polską, określając naruszenie polskiej przestrzeni jako bezprecedensową prowokację Rosji.

