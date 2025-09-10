W środę w okolicach Oleśna w gminie Gronowo Elbląskie (woj. warmińsko-mazurskie) odnaleziono drona. Maszyna spadła na pole, około 500 metrów od najbliższych zabudowań. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez władze lokalne i wojewódzkie. Na terenie Polski odnaleziono dotąd osiem dronów - sześć na Lubelszczyźnie, jeden w Łódzkiem i jeden w Warmińsko-Mazurskiem.
Dron, który został znaleziony w środę w okolicach Oleśna w gminie Gronowo Elbląskie, znajdował się na polu, ok. 500 m od zabudowań. Nikomu nic się nie stało i żaden budynek nie został uszkodzony.
To szczere pole, ale widoczne z najbliższych zabudowań – przekazał wójt gminy Gronowo Elbląskie Marcin Ślęzak.
Zaznaczył, że czynności wyjaśniające prowadzą odpowiednie służby, które są na miejscu.
To dron lekkiej konstrukcji, koloru białego, podobny do tych, które spadły w Lubelskiem.