W środę w okolicach Oleśna w gminie Gronowo Elbląskie (woj. warmińsko-mazurskie) odnaleziono drona. Maszyna spadła na pole, około 500 metrów od najbliższych zabudowań. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez władze lokalne i wojewódzkie. Na terenie Polski odnaleziono dotąd osiem dronów - sześć na Lubelszczyźnie, jeden w Łódzkiem i jeden w Warmińsko-Mazurskiem.

Służby w okolicach miejsca upadku rosyjskiego drona w miejscowości Mniszków w woj. łódzkim / Marian Zubrzycki / PAP

Dron, który został znaleziony w środę w okolicach Oleśna w gminie Gronowo Elbląskie, znajdował się na polu, ok. 500 m od zabudowań. Nikomu nic się nie stało i żaden budynek nie został uszkodzony.

To szczere pole, ale widoczne z najbliższych zabudowań – przekazał wójt gminy Gronowo Elbląskie Marcin Ślęzak.

Zaznaczył, że czynności wyjaśniające prowadzą odpowiednie służby, które są na miejscu.

To dron lekkiej konstrukcji, koloru białego, podobny do tych, które spadły w Lubelskiem.