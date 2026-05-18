Białoruskie wojsko, we współpracy z Rosją, rozpoczęło ćwiczenia dotyczące wykorzystania broni jądrowej. Według komunikatu resortu obrony w Mińsku, manewry mają sprawdzić gotowość do działań bojowych na całym terytorium kraju oraz doskonalić umiejętności personelu w zakresie obsługi amunicji jądrowej.

Białoruskie wojsko, we współpracy z Rosją, rozpoczęło ćwiczenia dotyczące wykorzystania broni jądrowej (zdjęcie ilustracyjne)

Jaki jest główny cel ćwiczeń? Na co zostanie położony główny nacisk?

Jak informuje agencja Reutera, powołując się na białoruskie ministerstwo obrony, manewry obejmują "przećwiczenie dostawy amunicji jądrowej oraz przygotowania jej do użycia". Resort obrony w Mińsku podkreśla, że głównym celem jest "sprawdzenie gotowości do wykonywania zadań bojowych z rejonów nieprzygotowanych na całym terytorium Republiki Białorusi".

W komunikacie zaznaczono również, że szczególny nacisk położono na "wypracowanie kwestii skrytości działania, przemieszczania się na znaczne odległości oraz prowadzenia obliczeń w celu użycia sił i środków".

Sprawdzian gotowości i współpraca z Rosją

W manewrach uczestniczą jednostki wojsk rakietowych oraz lotnictwa. Ćwiczenia mają na celu "doskonalenie poziomu przygotowania personelu, sprawdzenie gotowości uzbrojenia, sprzętu wojskowego i specjalnego (chodzi o amunicję jądrową - przyp. red.) do wykonywania zadań oraz organizację zastosowania bojowego z rejonów nieplanowanych".

Według oficjalnych informacji przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Państwa Związkowego, czyli ścisłej współpracy wojskowej Białorusi i Rosji. Mińsk zapewnia, że "ćwiczenia mają charakter planowy, nie są skierowane przeciwko żadnemu innemu państwu i nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa w regionie".

Kontrola nad bronią jądrową

Białoruś, granicząca z trzema państwami NATO, Rosją i Ukrainą, w 2023 roku uzgodniła z Moskwą rozmieszczenie rosyjskich taktycznych pocisków jądrowych na swoim terytorium . Następnie prezydent Rosji Władimir Putin poinformował, że na Białorusi rozmieszczono system rakietowy Iskander i 10 samolotów zdolnych do przenoszenia taktycznej broni jądrowej.

Rosyjski przywódca podkreślił, że Moskwa nie łamie Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, ponieważ nie przekazuje takiej broni Białorusi, a jedynie umieszcza ją na terytorium sojusznika, zachowując pełną kontrolę nad jej ewentualnym użyciem.